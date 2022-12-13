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Kasım ayında sağlıkçılara yönelik 20 saldırganın neden olduğu 15 şiddet vakası yaşandı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: 20 saldırganın neden olduğu 15 şiddet vakasında 23 sağlık çalışanının mağdur olduğunu görüyoruz. Şiddet olayında, 9 doktor, 5 acil tıp teknisyeni, 4 güvenlik görevlisi, 2 hemşire, 3 diğer sağlık çalışanı mağdur oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 11:20, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 11:21
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Kasım ayında sağlıkçılara yönelik 20 saldırganın neden olduğu 15 şiddet vakası yaşandı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, kasım ayında 20 saldırganın neden olduğu 15 şiddet vakasında 23 sağlık çalışanının mağdur olduğunu bildirdi.

Durmuş, Sağlık-Sen'in "Kasım Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki aya göre şiddet olaylarında ve mağdur sayısında nispi bir azalma yaşandığını ancak alınan önlemlere ve yapılan tüm çağrılara rağmen sağlıkta şiddetin, çalışanları ve sağlık sistemini tehdit etmeye devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Şiddet davalarının kamu davası niteliğine dönüşmesini, beyaz kod uygulamasının getirilmesini, cezaların yüzde 50 artırılmasını, hapis cezalarının ertelenmemesini ve şiddetin katalog suçlar arasına girmesini sağladıklarını belirten Durmuş, cezalar artırılmasına rağmen uygulamalarda sıkıntılar yaşandığını, bunun sağlık çalışanlarının adli mercilere olan güvenini zedelediğini ifade etti.

Durmuş, şiddeti önlemek için yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu noktada yapılması gereken sağlık tesislerinin fiziki şartlarını iyileştirmek. Sağlık Bakanlığı tarafından bazı hastanelere x-ray cihazlarının yerleştirilmesi şiddeti önlemek için önemli bir adım. Ancak bu uygulamanın tüm Türkiye'de bir an önce yaygınlaştırılması gerekiyor. Güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluklarının artırılması için de gereken adımlar çok geç olmadan, daha fazla can yanmadan atılmalıdır. Toplumun tüm paydaşlarının Sağlık Bakanlığı öncülüğünde bir araya gelerek şiddeti önlemeye karşı bir yol haritası belirlemesi gerekmektedir."

- "Şiddet olaylarının 10'u hastanelerde gerçekleşti"

Şiddetin devam ettiğinin altını çizen Durmuş, "Kasım ayında gerçekleştirilen şiddet olaylarına baktığımızda, 20 saldırganın neden olduğu 15 şiddet vakasında 23 sağlık çalışanının mağdur olduğunu görüyoruz. Bir önceki ay, 32 saldırganın neden olduğu 19 şiddet vakasında 36 sağlık çalışanını mağdur olmuştu." bilgisini verdi.

Durmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kasım ayındaki 15 şiddet olayının 14'üne hasta ve hasta yakınları neden olurken birine kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. Kasım ayında yaşanan şiddet vakalarının 14'ü hem sözlü hem fiili, biri sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının 10'u hastanelerde, 3'ü sahada, biri aile sağlık merkezinde yaşanırken bir olay ise SABİM üzerinden tehditle gerçekleşti.

Ay boyunca yaşanan 15 şiddet olayında 9 doktor, 5 acil tıp teknisyeni, 4 güvenlik görevlisi, 2 hemşire, 3 diğer sağlık çalışanı mağdur oldu. Şiddet vakalarına sebebiyet veren 20 saldırganın 6'sı hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 6 saldırgan serbest bırakıldı, bir saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 7 saldırgan ise tutuklandı."

- "Cezanın 735 gün üzerinden verilmesine karar verildi"

Çeşitli illerde gerçekleşen şiddet olayları sonrası yaşanan adli sürece ilişkin de bilgi veren Durmuş, "İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası beyaz kod veren aile hekimini olaydan 1,5 ay sonra takip edip, sopayla darbeden kardeş 3 sanık hakim karşısına çıktı. 'Kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3'er aydan 6 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle açılan davada, hakim sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi." açıklamasında bulundu.

Durmuş, Eskişehir'de verilen bir kararın sağlık çalışanlarına umut olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

"Görevi başında beyaz kod vermek zorunda kalan hekimin açtığı hakaret davasında, mahkeme örnek bir karara imza attı. Sanığın 420 gün adli para cezası ile cezalandırılması talebiyle açılan davada, hakim 'eylemin sağlık personeline karşı alenen işlendiğinin' anlaşıldığını belirterek cezanın 735 gün üzerinden verilmesine karar verdi. Böylelikle sanık, 22 bin 50 Türk lirası adli para cezasını çarptırıldı.

Dikkat çekici bir gelişme ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Burada görev yapan doktor R.B, görevi başında kendisini tehdit eden hastasını, uzlaşma hükümleri kapsamında bir miktar parayı, kanser hastası çocuklar yararına çalışan bir vakfa bağış yapması şartıyla affetti. Doktor R.B'nin, basın organları tarafından 'örnek davranış' olarak kamuoyuna yansıtılan bu tavrı elbette takdire şayandır. Dileriz ki zaman zaman tanık olduğumuz bu tür erdemli davranışlardan, şiddet olaylarına neden olanlar da kendi paylarına düşen dersleri çıkarırlar ve sosyal çevrelerini bilinçlendirmek suretiyle de sağlıkta şiddetle mücadeleye katkı sağlarlar."

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