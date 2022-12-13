Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ mensubu Edirne'de yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ mensubu gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 12:47, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 12:48
Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen G.Y. ve Y.E.D. yakalandı.
Şüphelilerin "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli makamlarda kaydı olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan terör örgütü mensuplarının jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız