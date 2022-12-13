Artvin'de trafik kazası sonrası kaybolan muhtar ölü bulundu
Artvin'in Şavşat ilçesinde kaza yapan kamyonet sürücüsünün cesedi, aracın yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 12:59, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 13:00
İlçede dün meydana gelen trafik kazasında kaybolan Tepeköy Muhtarı Murat Altun (43) için ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
AFAD ekiplerinin koordinesinde, jandarma ve köy halkının da katılımıyla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışması sonunda gece saatlerinde kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta Altun'un cesedine ulaşıldı.
Altun'un cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Dün, Murat Altun (43), 08 AAD 801 plakalı kamyonetiyle sabah saatlerinde evinden ayrılmış, kaza sonrası kamyonet kaza yapmış olarak bulunmuştu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız