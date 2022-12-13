Beşiktaş'ta doğum günü partisine katılan kişi ofiste ölü bulundu
Beşiktaş'taki doğum günü partisine katılan kişi, sonraki gün ofiste ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 13:04, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 13:05
Alınan bilgiye göre, 11 Aralık'ta Erdi Erden, Levent Mahallesi'ndeki reklam ajansında yaklaşık 15 kişilik arkadaş grubuyla bir araya gelerek doğum günü partisine katıldı.
Sonraki gün sabah saatlerinde arkadaşlarının telefonla aradığı Erden'e ulaşılamadı.
İş yerine 12.20 sıralarında gelen arkadaşları, Erden'in yerde hareketsiz vaziyette yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Erden'in hayatını kaybettiği belirlendi.
İş yerinde inceleme yapan polisin şüpheli ölümle ilgili soruşturması sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız