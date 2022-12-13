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İki bakanlıktan tarım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi için işbirliği

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Önlem Al Hayatta Kal" protokolü imzalanacak - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:- "Her ne kadar kriminal bir vaka değilse de orada yaşanan can kayıplarına, sosyal, ekonomik ve psikolojik maliyetlere baktığımızda gerçekten gazetelerin üçüncü sayfasına konu olmaktan çok çok önemli, çok daha hayati bir mesele olduğunun farkında olarak harekete geçtik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 14:35, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 14:29
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İki bakanlıktan tarım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi için işbirliği

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım yapılan bölgelerde yaşanan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla işbirliği yaptı.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, tarım bölgelerinde kazaların önlenmesi amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Yerleşkesi'nde "Güvenli Trafik, Güvenli Tarım" sempozyumu düzenlendi. İki gün sürecek sempozyum çerçevesinde katılımcılara, kırsal alanlarda meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesine ve azaltılmasına yönelik trafik güvenliği bilgilendirmeleri yapılıyor.

- "Trafik terörünü düşürmek için yola çıktık"

Sempozyumun açılış programında bir konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Antalya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgede bulunduğunu hatırlatarak, önümüzdeki günlerde Bakan Soylu'nun katılımıyla İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Önem Al Hayatta Kal" işbirliği protokolü imzalanacağını söyledi.

Bakanlık olarak aldıkları her sorumluluğu hassasiyetle yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Ersoy, Bakanlık çatısı altında yer alan her alanda atılımlarda bulunduklarını, yeni birimler kurduklarını, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Trafiği, silahlı terör, bölücü yıkıcı terör ve uyuşturucu terörünün yanında, onlarla aynı öneme sahip olarak gördüklerini dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trafik terörünü bu bilinçle, bu ciddiyetle ve bu hassasiyetle ele alıyoruz. Her ne kadar kriminal bir vaka değilse de orada yaşanan can kayıplarına, sosyal, ekonomik ve psikolojik maliyetlere baktığımızda gerçekten gazetelerin üçüncü sayfasına konu olmaktan çok çok önemli, çok daha hayati bir mesele olduğunun farkında olarak harekete geçtik. Buradaki terörü düşürmek için de elimizdeki tüm imkan ve kabiliyetleri kullanarak yola çıktık."

Ersoy, 2016 yılında 7 bin 530 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, nüfusun yüzde 7,5 buçuk, araç sayısının yüzde 31,8 arttığı 2021 yılında ise can kaybının yüzde 29 düşüşle 5 bin 362'ye gerilediğini, 2022 yılının ilk 9 ayında bu rakamın 3 bin 900 seviyelerinde olduğunu ifade etti.

2010-2021 periyodunda Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen, trafik kazalarında can kaybını yüzde 50 azaltma hedefine ulaşan dünyadaki iki ülkeden biri olduklarını kaydeden Ersoy, aynı başarıyı 2030 yılı için hedeflediklerini söyledi. Ersoy, 2010 yılında 100 bin kişi başına düşen can kaybının 13,4 olduğunu, 2015 yılında yüzde 39,5 düşüşle 9,6'ya, 2020 yılında da 5,8'e indiğini bildirdi.

- "Hep birlikte, el birliğiyle gerçekleştireceğiz"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de 81 ilden çevrim içi olarak yaklaşık 1600, fiziki olarak da 400 personelin katılımıyla 2 bine yakın personelin sempozyumu izlediğini ifade etti.

Trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılmasına yönelik 10 yıllık yol haritasını kapsayan eylem planının, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren titizlikle uygulandığının altını çizen Çetin, "Trafik kazaları nedeniyle hiçbir vatandaşımızım hayatını kaybetmediği ve ciddi yaralanmalara maruz kalmadığı Türkiye vizyonunu, hep birlikte, el birliğiyle gerçekleştireceğiz." dedi.

Trafik kazalarından kaynaklı can kaybı sayısında son yıllarda aşağı yönlü bir ivmenin olduğunu dile getiren Çetin, hem emniyet hem de jandarma istatistiklerinde ortak olarak düşüş seyrinin devam ettiğini, 2023 yılında da bu düşüşün devamını beklediklerini kaydetti.

Çetin, özellikle kırsal alanlardaki yollar arasında trafik kazalarının önlenmesine yönelik olarak, paydaş kurum ve kuruluşlar ile kapsamlı çalışmalar yürütülerek kalıcı adımlar atılacağını söyledi.

- Trafik jandarmasının yeni kıyafeti tanıtıldı

Açılış programında ayrıca, trafik jandarmasının yeni kıyafetleri de tanıtıldı. Görevli personelin görünürlüğünü artırmak amacıyla özel teknoloji ile tasarlanan kıyafetlerin, aynı zamanda her türlü hava koşuluna uygun olarak dizayn edildiği bilgisi verildi. Kıyafetlerin, reflektif özelliği sayesinde yüksek görünürlüğe sahip olduğu, su geçirmediği, rüzgardan koruduğu ve nefes alabilen, dayanıklı malzemeden üretildiği kaydedildi.

Açılış programının sonunda trafik konulu projelere verdikleri desteklerden dolayı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri Hasan Hüseyin Coşkun, Salcano Bisikletleri Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül ve Opet Sosyal Sorumluluk Eğitimleri Müdürü Ufuk Başaran'a plaket takdim edildi.

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