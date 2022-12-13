Numan Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş; 6 yaşında 'evlendirme' skandalından EYT'de yaş sınırına, asgari ücretten başörtüsü için anayasa değişikliğine merak edilen soruları NTV'de yanıtlıyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiyenin konuştuğu cinsel istismar vakası. Bir tarikat içerisinde, evlilik kisvesi altında 6 yaşında bir kız çocuğunu, 29 yaşında birine gelin vermişler. Ve 6 yaşından itibaren sistematik bir şekilde yaşanan bir cinsel istismar vakası. Numan Kurtulmuş bu yaşananı nasıl adlandırıyor?

''Büyük bir ahlaksızlık. Suçluların cezalandırılmasını temin etmek lazım. Bu mahkeme ile ilgili özel bir gizlilik kararı olmamış. Ama ne yazık ki konu şimdi ortaya çıkıyor. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, bazı çevreler bunu siyaset aracı yapmamalı. Dini değerler üzerinde yıpratmaya kalkmak doğru değil. Bu mesele partilerin değil, 85 milyonun meselesidir''

İSTİSMAR DAVASI ÖNE ÇEKİLİR Mİ?

''Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir. Örtbas söz konusuysa en ortaya çıkması lazım. Hassasiyet gereken bir konu hakkında en kısa zamanda karar verilmelidir. Sanıkların tutuksuz ya da tutuklu yargılanmasına da mahkeme karar verir''

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

EYT? Tam düzenleme hazır, yeni yılla 1,5 milyon eytli emekli olacak derken önce bir yaş sınırı gündeme geldi.Sonra da Ocak ayında belli olacak dendi. EYT'de hesap nerede şaştı?

''EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz''

Tam da seçim gelirken bir geri adım olarak da adlandırılacak yeş sınırının AK Partiye bir maliyeti olabilir mi?

''Biz kararlarımızı verirken doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Asla oy oranı yaparak iş yapsaydık biz 20 yıldır iktidarda olmazdık''

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

Asgari ücrete zam? Beklentiniz ne yönde? İşverenin maliyetinde bir kolaylaştırma, belki vergi oranında bir düşüş sözkonusu olur mu?

''Başından itibaren söylenen bir söz var. Bu da vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Komisyonlar da toplantılarını gerçekleştiriyor. Eminim ki tatmin edici bir sonuç çıkacaktır. Devlet, işveren ve işçi diyalogla buraya kadar geldi. Asgari ücret artışı işverene sıkıntı yaratmayacaktır''

Başörtüsü için anayasal düzenleme. Teklife İYİ Parti ''evet'' diyeceğini açıkladı. CHP Sözcüsü de Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki teklifini hatırlattı, ''hayır dememiz doğru olmaz'' dedi. Sizce referanduma gerek kalmadan geçer mi?

''Kılıçdaroğlu'nun böyle bir talebinin olması takdir-e şayandı. Bu Türkiye'de hak ve özgürlüklerin önünün açılması için atılmış bir adımdır. Burada kurumsal olarak partiler samimiyet testinden geçecektir. İYİ Parti'nin 'Destekleriz' görüşünü tebrik ederiz. Eğer referanduma giderse de vatandaşımız 'evet' oyu verir''

CUMHURBAŞKANININ 'SON KEZ YETKİ İSTİYORUM' SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginde dikkat çeken bir çıkış yaptı. Kalabalığa "Sizden son kez yetki istiyorum" dedi. Ne dersiniz? Erdoğan'ın daha önce de benzer açıklamalarını paylaşanlar var?

''İkinci dönem seçilecek ve mevcut anayasaya göre 3.dönem seçilemeyecek. Cumhurbaşkanımızın kastettiği de budur. Bir de Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor''

''KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI FİİLEN AÇIKLADI''

6 masadaki adaylık arayışı? CHP lideri önce nasıl yöneteceğimizi belirleyelim sonra aday belirlenir dedi? Sizin oturduğunuz yerden karşı taraftaki gündem nasıl görünüyor?

''Onlara Allah kolaylık versin diyorum, işleri zor. Sadece adaylık konusunda da değil yön bulma konusunda da. Birlikte tek yöne gidemiyor. Bir vesayet mekanizması kurmaya çalışıyorlar. Eski Türkiye'nin de eskisine gitmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu adaylığın fiilen açıklamış durumdadır''

ESAD YÖNETİMİYLE GÖRÜŞME OLUR MU?

''Küresel güçlerin bölgenin dağılmasından menfaati var. Demokratik bir Suriye'nin inşasını desteklemek gerekir. Bir an evvel normalleşme bölgenin yararınadır. Terörün oradaki kaynaklarının da kurutulması gerekiyor''