Sakarya'da kaza sonrası yangın çıkan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

'Türkiye'de sendikacılığın kara günleri'

Bildiğiniz gibi 2021 yılındaki 6. Dönem toplu sözleşme masasında %1 baraj kararı alınmış, bağımsız sendikaların hukuksal, eylemsel ve örgütsel mücadelesi ile Danıştay tarafından iptal edilmişti. 2 ay önce yine bu şekilde bir kanun teklifi verilmiş ve teklif komisyon tarafından kabul edilmemişti. Bugün de yine bir kanun teklifi verildiği ve üye şartının %2 olarak öngörüldüğü ve bu şartı sağlamayan sendika üyeleri 3 ayda bir 256,00 TL bu şartı sağlayan Sendika üyeleri ise 3 ayda bir 700,00 TL ikramiye ücreti almaları şeklinde bir düzenlemedir.