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Bakan Yanık: Sosyal hizmet merkezi sayısında 2022 hedefini yakaladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "17'si 2022'de olmak üzere 2013 yılından bu yana ülkemiz genelinde açtığımız sosyal hizmet merkezlerinin sayısını 2022 sonunda 400'e, 2023 yılında ise 410'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün açtıklarımızla beraber 2022 hedefini sağlamış olacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 16:07, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 16:09
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Bakan Yanık: Sosyal hizmet merkezi sayısında 2022 hedefini yakaladık

Yanık, Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti, valilik şeref defterini imzaladı, Elban ve diğer ilgililerle bir süre basına kapalı görüştü.

Daha sonra Bakan Yanık, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adana'nın Sarıçam ilçesi ile Hatay'ın Defne, Samandağ ve Arsuz ilçeleri sosyal hizmet merkezlerinin açılış törenine katıldı.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, açılışları İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'daki PKK terör örgütünün saldırısı nedeniyle ertelediklerini söyledi.

İstanbul'daki terör saldırısında personelleri Yusuf Meydan'ın da kızı Ecrin ile hayatını kaybettiğini hatırlatan Yanık, "Açılış yapacağımız günlerde onları ahirete uğurladık. Bu vesileyle bir kez daha Yusuf kardeşimize ve Ecrin yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Adana'ya ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Adana'ya ağustos ayında geldiğinde Türkiye'nin yıllardır eli kanlı terör örgütüyle mücadele ettiğini, terör örgütünün sivilleri hedef aldığını söylediğini hatırlatan Yanık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok ağır bedeller ödediğimizi ama Toroslar'ın, Çukurova'nın yiğit evlatlarının ve 84 milyon insanın ortak mücadelesiyle terör eylemlerinin, terör örgütlerinin üstesinden geleceğimizi ifade etmiştim. Şükürler olsun ki terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. O konuşmamın üzerinden geçen zaman içerisinde çok yakın bir zamanda geçtiğimiz günlerde bir hemşerimiz daha, binbaşımızı, Ceyhanlı hemşerimizi şehit verdik. Bu bölgenin böyle bir karakteristiği vardır. Çukurova'nın vatanseverliğinin, aidiyet duygusunun böyle bir sonucu var. Maalesef kayıplarımız oluyor ama öbür taraftan hem Çukurova'nın hem 84 milyonunun içerisinde vatansever milletimizin, askerlerimizin gayretiyle Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanların, Türkiye'yi akıllarınca terörle, terörün verdiği zararla dize getirmeye çalışanların hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarını da şükürler olsun ki geride bıraktığımız mücadele sürecinde, tarihinde ortaya koyduk. Bugün artık inşallah insanlığımıza, ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün burada bir kere daha açık ve net olarak ifade ediyorum; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Türkiye'nin huzurundan, bu ülkenin insanlarının huzurundan huzursuz olanların saldırılarına, oyunlarına, yalanlarına, çarpıtmalarına aldıracak değiliz. Bugüne kadar nasıl kimseyi geride bırakmadan, hiçbir vatandaşımızı arkada bırakmadan hizmet ürettiysek, bundan sonra da 'Önce insan' diyerek çalışacağız, hizmetlerimizi insan odaklı geliştirmeye devam edeceğiz."

- Adana'da 1, Hatay'da 3 sosyal hizmet merkezi

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" vizyonu ve güçlü liderliğiyle vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için farklı ihtiyaçlara göre şekillenen yeni projeleri birer birer hayata geçirdiklerini anlattı.

Avrupa Birliği delegasyonu işbirliğinde "Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı" kapsamında Türk vatandaşları, Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma statüsündeki kişilerin sosyal hizmetlere erişimini artırmayı hedefleyen Sosyal Hizmetlere Erişimin Artırılması Projesi'nin (SOHEP) de bu vizyonun ve liderliğin bir örneği olduğunu dile getiren Yanık, bu proje kapsamında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yanık, sosyal hizmetlere erişiminin artırılmasının amaçlandığı bu proje kapsamında, koruma altındaki bireylerin yanı sıra çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların da nitelikli hizmetlere erişebilmesi için sosyal hizmet merkezleri açtıklarını vurguladı.

Hatay, İzmir, Mersin, Antalya, Adana, Balıkesir, Düzce, İstanbul, Kırıkkale, Osmaniye ve Aydın'da toplam 16 sosyal hizmet merkezi açtıklarını aktaran Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada, SOHEP kapsamında, Adana'da 1, Hatay'da 3 olmak üzere 4 sosyal hizmet merkezimizin açılışını yapıyoruz. Bu merkezlerimizle vatandaşlarımızın, uluslararası ve geçici koruma statüsündeki bireylerin, sosyal hizmetlere erişimi önündeki engelleri inşallah kaldıracağız. Hedeflerimizin gerçekleştirilmesi doğrultusunda proje ekibimiz çalışmalarını azimle sürdürüyor. Projedeki her gelişme ile vatandaşlarımıza, aynı zamanda uluslararası ve geçici koruma altındaki bireylere yeni hizmetler sunmaya devam edeceğiz.

Sosyal hizmet merkezleri, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine yönelik olarak bakanlığımız mevzuatı çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirilip, gerekli incelemelerin gerçekleştirildiği ve uygun görülen hizmet modellerinin uygulandığı birimlerdir. Sosyal hizmet merkezlerimiz sevk ve idare anlamında son derece önemli merkezler. Bu birimlerle yaşam biçimlerinde izlenen farklılaşmanın azaltılması, hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün oluşturduğu sorunlarla baş edebilme, bireylerin katılımcı, üretken ve kendilerine yeterli hale gelebilmeleri amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, destekleyici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlıyoruz."

- "Hiçbir ihtiyacı olan vatandaşımızı yalnız bırakmadık"

Adana'da 6 sosyal hizmet merkezi bulunduğunu ifade eden Yanık, "17'si 2022'de olmak üzere 2013 yılından bu yana ülkemiz genelinde açtığımız sosyal hizmet merkezlerinin sayısını 2022 sonunda 400'e, 2023 yılında ise 410'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün açtıklarımızla beraber 2022 hedefini sağlamış olacağız." dedi

Bakan Yanık, Aile Sosyal Destek Programı'nın (ASDEP) arz odaklı hizmete dönüşümün bir sonucu olarak yeni devreye aldıkları hizmet başlıklarından olduğu aktardı.

Sosyal hizmet merkezlerinin de vatandaşın ayağına gidip ne ihtiyacı varsa soran ve ihtiyaca göre hizmet modellerini belirleyen çalışmalar olduğunu anlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Gerçekten özellikle pandemi dönemindeki yaptığımız çalışmalara ve dünya ile kıyaslamasına baktığımız zaman bu 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının eseridir ve ürettiğimiz sonuçla hepimiz gurur duymalıyız. Şükürler olsun ki hiçbir ihtiyacı olan vatandaşımızı geride bırakmadık. Hiçbir ihtiyacı olan vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bakın yaşlılarla alakalı söylüyorum, zaman zaman muhalefetten çarpıtmalar geliyor. Yine söyleyeceğim. Hoşlarına gitmeyecek çünkü işlerine gelmiyor ama ben söylemeye devam edeceğim. Bakın dünyada o çok gelişmiş dediğimiz ülkelerde yaşlıların pandemi dönemindeki ölüm oranları, bakımevlerindekinden bahsediyorum, yüzde 31 ile 82 arasında değişir. Bizde 4,4. Bizim bakımevlerimizdeki pandemiden ölüm oranı 4,4. Bu, bu milletin ürettiği bir sonuçtur. Bugün Türkiye sosyal hizmetler noktasında dünyada çok önemli bir seviye yakalamıştır, çok önemli bir eşiği aşmıştır. Bununla da şükürler olsun ki hepimiz iftihar ediyoruz."

- Aile odaklı çalışmalar

ASDEP personeliyle 2017'den bugüne 5,2 milyon haneye ulaşıldığını dile getiren Yanık, Adana'da 2017-2022 Kasım sürecinde 111 meslek personeliyle 113 bin 953 haneye ziyaret gerçekleştirildiğini belirtti.

Aile eğitim ve iletişimi, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 alan ve 28 modülden oluşan eğitim setlerinin bulunduğunu vurgulayan Yanık, 2013 yılından bu yana 3 milyon 200 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

Bakan Yanık, yaptıkları her hizmetin odağında ailenin bulunduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün çalışmaların merkezinde ailenin mutlu, müreffeh, birbirini destekleyen, kollayan yapısının korunmasını temel alıyoruz. Dolayısıyla engellimizi, çocuğumuzu, yaşlılarımızı mümkünse kendi aile ortamında desteklemekten başlıyoruz. Mümkün değilse ondan sonra diğer sosyal hizmet modellerimiz bunu takip ediyor. Biz ailelerimizi ne kadar güvenli bir liman olarak tutmaya devam edersek çocuklarımızı o kadar güçlü, sağlıklı, mutlu bir biçimde geleceğe hazırlayacağız. Bizim varlık sebebimiz, bu bakanlığın varlık sebebi bu. O yüzden bu çalışmaları çok önemsiyoruz."

Bakanlık olarak afet ve acil durumlarda da psikososyal destek hizmetleri sunduklarını aktaran Yanık, Adana'da bugüne kadar 1045 kişiye psikososyal destek hizmeti verildiğini bildirdi.

Yanık, Adana'da yaptıkları hizmetlerle ilgili de bilgi vererek, çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" çerçevesinde "önce insan" anlayışıyla hak temelli bir kapsayıcılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından canlı bağlantıyla Adana'nın Sarıçam ilçesi ile Hatay'ın Defne, Samandağ ve Arsuz ilçelerindeki sosyal hizmet merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Yanık daha sonra Sarıçam'daki merkeze giderek incelemede bulundu.

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