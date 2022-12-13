'Pedagojik formasyon' çalışması ay sonunda tamamlanacak
Üniversite öğrencilerine öğretmenlik mesleğine dair bilgi ve beceri kazandıran pedagojik formasyon eğitimine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Buna göre, eğitim, 4 yıllık lisans döneminde seçmeli ders olarak alınabilecek. Eğitim fakültesi olmayan üniversitelerde de formasyon eğitimi verilebilecek.
Pedagojik formasyon eğitimine ilişkin ayrıntıları, YÖK Başkanı Erol Özvar, TRT Haber'le paylaştı.
Özvar, öğrencilerin artık fakülteyi veya bölümü bitirmeden henüz öğrenci iken diğer derslerinin yanında birer seçmeli ders olarak pedagojik formasyon eğitimi alabilecekleri bir düzenleme yapmaya başladıklarını hatırlattı.
4 yıla yayılacak
Özvar, üniversitelerdeki pedagojik formasyon eğitimi 4 yıllık lisans dönemine yayılacağını söyledi:
"Yeni yapacağımız inşallah düzenleme ile beraber, belki biz bunları 1-2-3 ve 4. sınıflarda üniversiteler kendi yıllık programlarına müfredata göre bunları ayarlamaya çalışacaklar"
Seçmeli ders olacak şekilde formüle edilecek
Özvar, çalışmayı ay sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi:
"Pedagojik formasyon eğitimi 60 kredi civarında. 240 kredi zaten dört senede alınabilen bir bölümü bitirmek üzere alabildiğiniz ders saati. Dolayısıyla bizim derdimiz burada çocukların seçimlik ders alabilecekleri saat dilimi içerisinde bunları formüle etmek."
Mezunlar için de düzenleme
Özvar, öğretmenlik hakkı olan ancak pedagojik formasyon eğitimi alamayan mezunlar için de yeni bir düzenleme yapılacağını belirtti:
"Mezun olduktan sonra pedagojik formasyon programları yapılabilir. Nasıl? Mezunlar için sözgelişi lisansüstü çalışmalarla yani tezsiz yüksek lisans yoluyla yahut sertifikasyon yoluyla da bu yapılabilir."
Özvar, eğitim fakültesi bulunmayan üniversitelerde de formasyon eğitimi verilebileceğini ifade etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız