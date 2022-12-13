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VGM ortaöğrenim burs başvuruları sonuçlandı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen burs başvuruları sonuçlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 17:22, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 18:12
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VGM ortaöğrenim burs başvuruları sonuçlandı

Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları", "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" başvuruları tamamlandı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ve başvuru süreci 21 Kasım'da tamamlanan ortaöğrenim burslarının sonuçları belli oldu.

Başvuru sonuçları, "https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari" üzerinden erişime açıldı.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak.

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvuruları da yapılacak değerlendirmenin ardından "www.vgm.gov.tr" adresinden açıklanacak.

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