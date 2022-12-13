Geriye 5 aday kaldı... Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim olacak?

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), bugün kuruluşunun dördüncü yılını kutluyor.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin Uzay Yolculuğu'nda kat ettiği mesafeyi ve yakın geleceğin uzay projelerini TRT Haber'e anlattı.

Yıldırım, Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gidecek Türk seçiminde sona gelindiğini, geriye son açıklanan 15 adaydan geriye 5 adayın kaldığını açıkladı:

"Son 15 kişiyi benim başkanlığını yaptığım bir 5 kişilik bir jüri ile değerlendirdik ve rakamı beşe kadar düşürdük. Bu jürinin içerisinde işbirliği yaptığımız Amerikan Axiom Space şirketinin baş astronotu Michael Allegra da dahil olmak üzere şirketin yetkilileri de vardı.

Yani aslında 5 aday şu anda var. Bunu söyleyebilirim. 5'i de bu görevi yapabilecek kalitede insanlar. 5'i de bütün testlerden geçmiş durumda. Hakikaten Axiom Space'in 5 defa uzaya çıkmış olan baş astronotun da ifadesiyle bu 5 arkadaşımızın hepsi bu görevi yapabilecek kabiliyette. Ama takdir edersiniz ki isimlerini benim açıklamam doğru olmaz, çünkü bunlardan 2 tanesi seçilecek biri asil biri yedek olarak. Son durumu Sayın Bakanımıza Mustafa Varank beye arz ettik. Kendisi de Cumhurbaşkanımızla görüşerek bunu inşallah yeni yılda sayın cumhurbaşkanımız bir güzel bir programla açıklayacak."