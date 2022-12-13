İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Yağmurlu günlerde su baskınlarının yaşandığı tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklar giderlerin tıkanması nedeniyle yine su altında kaldı.

Çarşı içinde Hisar Camisi çevresindeki sokaklarda yaşanan taşkında bazı pasaj ve iş yerlerine dolan su, belediye ekipleri ve esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Çarşıda tuhafiyecilik yapan Hacı Hasan Dursun, sorunun çözümünü istediklerini belirtti.

Muhatap bulamadıklarını da kaydeden Dursun, "Hep yüzeysel çalışmalar yapılıyor. Sorunumuz çözülmüyor. Bu durumun halledilmesini istiyorum. En ufak bir yağmurda günümüz, işimiz bitiyor. Belediyeye sesleniyorum, kim yetkiliyse bu sorunun çözülmesini istiyorum" diye konuştu.

Esnaf Uğur Yılmaz da yağış sonrası yaşanan su baskınları nedeniyle dükkanlarını kapatan arkadaşlarının olduğunu belirtti.

İş yerinde 14 kişinin çalıştığını anlatan Yılmaz, "Hepimiz eve gittikten sonra nasıl olacak? Halimiz bu yağmurda perişan. Yağmur sonrası bu sıkıntıyı her zaman yaşıyoruz. Çatıdan su akmalar, brandalar yetersiz kalıyor. Bazen zabıtalar brandaları takıyoruz diye bize kızıyor ama işimizi görüyor. Yapabilecek bir şeyimiz yok." dedi.

- Otomobilde mahsur kalanlar kurtarıldı

Yağış nedeniyle Mithatpaşa Caddesi'nde yollarda su birikintileri oluştu. Balçova'da ise evlerden gelen su baskını ihbarlarına ekipler müdahalede bulundu. Burada bazı araçların suyun içinde kaldığı görüldü.

Bahçelerarası bölgesinde ise suyun içinde kalan otomobildeki 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.