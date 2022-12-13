Erdoğan: EYT konusunu bu ay sonuna kadar neticelendireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "(EYT) İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar;
"Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir."
"(Antalya'daki sel) KOSGEB'den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır."
"(Kumluca, Finike ve Demre'deki sel) Toplam 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir."
"(Türkiye-Azerbaycan-Türkmenisten Devlet Başkanları Zirvesi) Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim."
"(EYT) İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız."
"Temennimiz odur ki Parlamentodaki diğer partilerin vereceği destekle anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşalım."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız