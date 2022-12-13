'Serum geç geldi' iddiasıyla hastanede terör estirdiler: 7 yaralı, 4 gözaltı

Gaziantep'te mide rahatsızlığı nedeniyle Gaziantep büyükşehir belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi' Dahiliye Polikliniğine giden N.B isimli kadın hasta, serum için hastanenin acil servisindeki müşahede odasına yönlendirildi. N.B isimli hasta kadın, yanında bulunan babası ve 15 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir genç, bir bebek hastaya serum hazırlayan hemşire Z.B'ye saldırdı. N.B. isimli kadın, çantasından çıkardığı bir taşı Tıbbi Sekreter M.A.'ya fırlatarak, tıbbi sekreterin gözündeki gözlüğü parçaladı. Hasta kadının yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki bir genç de, hemşireye saldırırken, yanlarında bulunan hasta N.B'nin baba H.B ve ismi öğrenilemeyen bir başka şahıs da serviste bulunan sağlık görevlilerine saldırdı. Müşahede odasında başlayarak, koridora sıçrayan olaylar, araya giren güvenlik görevlileri, sağlık çalışanları ve diğer hasta yakınlarının araya girmesi ile sakinleştirildi.

5 sağlık çalışanı yaralandı

Hastaneden uzaklaşan saldırganlar ise bir süre sonra ellerinde sopalarla acil giriş kapısına gelerek, hastaneye çalışanlarına ve araya girmeye çalışan hasta yakınlarına saldırdı. Taşlı, sopalı saldırıda ise Radyoloji Teknikeri M.Ç., güvenlik görevlileri İ.T., M.İ. ise kafasına aldığı darbeler sonucu yaralandı. Yaralanan 5 sağlık çalışanları darp raporu almak üzere başka bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kavgayı ayırmak isteyen 2 hasta yakını da olaylarda yaralandı.

Kalp krizi geçiren saldırgana müdahale ettiler

Koridordaki güvenlik kamerasına yansıyan olayları başlatan hasta N.B'nin babası olan ve sağlık personeline yumruklar savuran saldırgan N.B. ise olay esnasında yüksek tansiyona bağlı kalp krizi geçirdi. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahale ise saldırdığı sağlık görevlileri tarafından yapıldı. H.B'nin duran kalbi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Acil servis doktor ve hemşirelerinin müdahalesi ile yeniden çalıştı. Başka bir hastaneye kaldırılan H.B'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından hastaneye gelerek inceleme yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Doktor Serdar Tolay ise yaşananları şöyle anlattı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde bir hasta ve yakınları sağlık personellerimize saldırı gerçekleştirdi. Kadın bir hasta dahiliye polikliniğinde ayaktan sağlık hizmetini alıyor. Doktorumuz kendisine bulantısı nedeniyle serum öneriyor. Acildeki gözlem odasına serum takılmak üzere gelen hasta diğer hemşirelerimizin bebek bir hastaya serum taktığı sırada, "Benim serumun nerede kaldı?" diyor. Hemşire hanımımıza darp girişiminde bulunuyor. Yanındaki 15 yaşında bir çocuk da hemşirenin sırtına yumrukla vuruyor. Sonra yakınları 23-24 yaşlarındaki yakınları da içeriye giriyor. Oradaki tıbbi sekreterimiz, gözlüklü bir arkadaşımız, gözlüğünü parçalıyorlar ve gözünde travma oluşuyor. Dışardan gelirken poşetlerin içine taş doldurmuşlar o taşlarla geliyorlar. O sırada bir radyoloji teknikerimiz de orada. Onun da kafasına vuruyorlar. Kafa tasında kırık mevcut şu anda. 2 güvenlik görevlimiz ise ayırmak için geliyor. Bir tanesinin kafasında yine kesi oluşuyor taş nedeniyle. Diğer güvenlik görevlimizin de kulağına vuruyorlar, kulağında ödem meydan geliyor."

Öte yandan çıkan olaylar nedeniyle hastanede, emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alınırken, olaylara karışan 4 saldırgan ise gözaltına alındı.