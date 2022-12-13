Fuat Oktay açıkladı: Erdoğan'ın maaşı ne kadar oldu?

Oktay, Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi.

Kendisinin, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği konusunun gündeme getirildiğini söyleyen Oktay, hakikat ve gerçekler ortadayken hamasetle yalan ve iftira yollu hakaretlerin yapıldığını dile getirdi.

Hiç kimsenin şeref ve onurunun, siyasi polemik oluşturmak için itibar suikastına kurban edilmeyeceğini ifade eden Oktay, "Bulunduğum her yerde aldığım kararlar, hukukun ve yasaların denetimine açık ve her şekilde kontrol edilebilir." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana iyileşen ekonomik gösterge bulunmadığı" eleştirisine ilişkin Oktay, "Dünyanın birçok yerinde negatif büyümelerin olduğu bir dönemde, 2018-2022'de büyüme ortalama 4,2; 2021'de yüzde 11,4; 2003-2021 yani AK Parti iktidarlarına baktığınızda da yüzde 5,4." bilgisini verdi.

İstihdamın, 2018'de 28,7 milyon, 2022 sonunda ise 30,5 milyon olduğunu, 1,8 milyon artışın yaşandığını belirten Oktay, "İhracat, 2018'de 177 milyar dolar, 2022 sonunda 255 milyar dolar. 4 yılda 88 milyar dolar yani yüzde 50'ye yakın artış var. Seyahat gelirleri, 2018'de 25,9 milyar, 2022'de 42,5 milyar. 4 yılda yaklaşık 16,6 milyar. Yüzde 60'ın üzerinde artış. Bütçe açığı, birçok ülkede özellikle pandemi döneminde bütçe açıkları fırlarken 2019'da yüzde 2,9; 2020'de yüzde 3,5; 2021'de 2,8; 2022'de 3,4." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşıyla ilgili iddialara da değinen Oktay, emekli Meclis başkanları ve emekli milletvekillerinin maaşlarının Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilişkisinin kesildiği tarihten itibaren 2022 yılı ikinci yarısı ve 2023 yılı ödeneklerinde bir artışa gidilmediğini belirtti.

Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2022 yılı bütçesinde net maaşı 66 bin 445 lira. Bu tarihten itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşında herhangi bir artış yapılmadı." dedi.

Sayıştay raporuna göre, Milli Saraylara bağlı Beykoz Cam ve Billur Müzesi, Resim Müzesi, Aynalıkavak Musiki Müzesi ve Ankara Palas'taki tarihi eserlerin kayıp olduğu iddiasının da gerçekleri yansıtmadığını bildiren Oktay, Sayıştay'ın Milli Saraylar raporunda böyle bir ibarenin bulunmadığını aktardı.

"Orman yangınlarıyla ilgili Savunma Sanayii Başkanlığına aktarılan paraların ne olduğu?" sorusuna da cevap veren Oktay, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığınca orman yangınlarıyla mücadele faaliyetlerinde kullanılması için 35'i hafif sınıf, 10'u ağır sınıf ve 10'u gece görev yapabilen toplamda 55 helikopter; 14 küçük tanker uçağı, 1 büyük tanker uçağı, 4 amfibik uçak olmak üzere toplam 19 uçak 2022-2024 yılları arasını kapsayacak şekilde 3 yıl için, yine 6 adet İHA da bir yıllığına kiralandı. Bu kapsamda bugüne kadar yangınla mücadelede kullanılan helikopter, uçak ve İHA sayısı açısından en yüksek seviyeye erişildi ve söz konusu bu araçlarla 2022 yangın sezonu boyunca başarılı şekilde yangınlara müdahalede bulunuldu."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığının 2023 bütçeleri kabul edildi.