Kumluca'da eğitime hafta sonuna kadar ara verildi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel nedeniyle eğitime hafta sonuna kadar ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 22:58, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 23:00
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kumluca ilçesinde pazartesi gününe kadar eğitim öğretime ara verildi.
İlçede pazar gecesi başlayan sağanağın kuvvetli yağışa dönüşmesinin ardından yaşanan sel nedeniyle ev ve iş yerleri zarar görmüş, tarım arazileri ve seralar su altında kalmıştı. Hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü ilçede dün ve bugün okullar tatil edilmişti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız