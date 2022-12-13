Genel Kurulda 2023 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

Maddeler üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, şehit ailelerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) konut verilmesi için kanun teklifi sunduklarını, teklifin kabul edilmediğini belirtti.

Dikbayır, "Meclisten çıkaramadığımız için açlıkla, yoksullukla, işsizlikle, beden ve ruh sağlığını kaybetme korkusuyla, kadın cinayetleriyle, şiddetle, hayvan katliamlarıyla, hak tecavüzleriyle, çocuk tacizleriyle ve çirkin adaletsizliklerle boğuşanlardan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, bütçenin "Türkiye'nin hak ettiği bir bütçe olmadığını" savundu.

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin "büyük bir kurumsal tasfiye, sosyal yıkım, yoksullaşma ve gerileme içine girdiğini" öne süren Açıkel, "Devlet düzenimiz, demokrasimiz, dış politikamız, dış ticaret dengemiz, değerler sistemimiz yerle bir edilmiştir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, bütçenin, Cumhuriyetin 100'üncü yılının bütçesi olduğunu anımsatarak, bu bütçenin aynı zamanda AK Parti hükümetlerinin 21'inci bütçesi olduğunu aktardı.

Yılmaz, "Bütçe, yeni yönetim sistemimizin de beşinci bütçesidir. Bu bakımdan sembolik anlamı yüksek bir bütçedir." ifadelerini kullandı.

Bütçenin, Cumhuriyetin istikrarını gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu bütçe, 100 yıllık Cumhuriyetin ne kadar sağlam temeller üzerinde inşa edildiğini ortaya koyuyor. Bu çerçevede Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu Cumhuriyeti kuran ve bugünlere, 100'üncü yıl bütçesine getiren, katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 3. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.

Aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, Adan, bütçe kanun teklifinin maddelerinin görüşmelerine devam etmek üzere, birleşimi, yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.