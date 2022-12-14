Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Yayımlandı
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 00:45, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 00:47
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız