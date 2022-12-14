Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Karabük'te sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 04:40, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 04:42
Karabük'te sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Eflani ilçesindeki kar yağışını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız