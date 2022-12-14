Kıdem kredisine güvence: İşveren sıkı sıkıya denetlenecek

Beklenen EYT düzenlemesinde yeni teknik detaylar ortaya çıkıyor. İşverene, emekli olacak EYT'liler için kıdem tazminatı kredisi verilmesi de gündemde. Edinilen bilgilere göre, bu kredinin EYT'lilerin kıdemi dışında kullanılmasını engellemek için formül çalışılıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren EYT düzenlemesinde işverenlerin kıdem tazminatı sorununu aşmak için hükümet yeni çözümler peşinde.

İŞVERENE DESTEK

EYT düzenlemesinde işverenler çalışanların peş peşe emekliliği nedeniyle ortaya çıkabilecek toplu kıdem tazminatı konusunda endişeli. Buna ilişkin endişeler de işveren örgütlerince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na geçtiğimiz haftalarda iletildi. Kıdem tazminatlarının işverenleri ekonomik olarak dar boğaza sokmaması için bu çerçevede kredi desteği sağlanması gündeme geldi. Kredi uygulamasının istismar edilmemesi için de tahsis aşamasında sadece kıdem tazminatı ödemesi için kullanılması şartı üzerinde duruluyor. İlk etapta kamu bankaları üzerinden düşünülen uygulamanın ileride özel bankalara da örnek olabileceği belirtiliyor. EYT'liler için işverene verilecek kıdem tazminatı kredisinin nasıl ve ne amaçla kullanıldığı sıkı sıkıya denetlenecek. Bu sayede, kredinin farklı yerlerde kullanılması önlenirken, çalışanların akıllarında soru işaretinin kalmaması amaçlanıyor.

BAKAN BİLGİN ARALIK SONUNU İŞARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 milyon 800 bin EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) olduğunu belirterek bununla ilgili düzenlemeyi aralık sonuna kadar Meclis'e götürmeyi umduklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, EYT çalışmasını aralık ayının sonuna kadar bitirip, Meclis'e götüreceklerini söyledi.

SAYI 1 MİLYON 800 BİN KİŞİYE ÇIKTI

EYT konusunda çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirten Bilgin, EYT ile ilgili sayıların her ay değiştiğini bildirdi. Bilgin, "Haziran rakamları 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 yüz bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım" dedi. Bilgin şöyle devam etti: "Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz."

Mehmet Güney