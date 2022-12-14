Referandumsuz Anayasaya doğru: İyi Parti dengeleri değiştirdi

İyi Parti'nin başörtüsüne güvence getiren anayasa değişikliğine destek verebileceklerini açıklaması, hem iktidar cephesinde, hem de altılı masada dengeleri değiştirdi.

AK Parti'nin başörtüsüne güvence getiren ve aile kurumunu sapkın yönelimlerden korunmasını öngören anayasa değişikliği teklifine muhalefetten ilk açık destek İyi Parti'den geldi. Altılı masada İyi Parti ile beraber diğer partiler de teklifin desteklenmesi gerektiği görüşünde. CHP'den ise bugüne kadar, değişikliğe destek olmayacakları yönünde açıklamalar geliyordu. Ancak teklifin ortaya çıkması ve altı masanın diğer partilerinin kanaatleri, CHP'deki söylemleri de değiştirdi. CHP'de "Destek vermezsek, hem seçmen nezdinde zor duruma düşeriz, hem de altılı masada çatlak görüntüsü ortaya çıkar"