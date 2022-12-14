Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile baş başa görüştü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 09:41, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
Avaza Kongre Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki lider katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız