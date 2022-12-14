Üniversite, araştırma görevlisi ilanını güncelledi
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İç Mimarlık mezunlarına yönelik olarak araştırma görevlisi ilanında güncelleme yaptı!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 10:12, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 10:15
13 Aralık 2022 tarihli "İç Mimarlık Araştırma Görevlisi Alımına İç Mimarlar Başvuramıyor" başlıklı yazımızda; Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Mimarlık araştırma görevlisi alımına ilgili alan mezunlarının başvurusunun engellendiği, giderek kadro sayısının azaldığı bu dönemde Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından ilgili araştırma görevlisi ilanında düzeltme yaparak İç Mimarlık mezunlarına başvuru imkanı verilmesi konusunu Rektörlüğün dikkatine sunmuştuk.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetimi çağrımıza kulak vererek, 14 Aralık 2022
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme ilanıyla araştırma görevlisi ilanında
İç Mimarlık mezunlarına başvuru şansı vermiştir.