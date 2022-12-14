Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri G.Y. ve Y.E.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
KAÇMAYA ÇALIŞAN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Denetimlerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen F.S, Y.Ö, M.G, B.S ve H.A.B. yakalandı.
Gözaltına alınan bu terör örgütü şüphelilerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız