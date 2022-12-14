Genel Kurulda 2023 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, teklifin 5. maddesi üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, AK Parti milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öve öve bitiremediklerini ancak sistemin, ülkenin üzerine kabus gibi çöktüğünü ileri sürdü.

Türkiye'nin sürüklendiği ekonomik krizin görmezden gelindiğini savunan Subaşı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'nın 'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' söylemi sonrasında ortaya çıkan derin yoksulluğun faturası halka çıkmış, ekonomide en büyük çöküş yaşanmıştır, sürekli yükselen grafik, enflasyonda Türkiye'yi dünya birincisi yapmıştır. Dünya sefalet endeksinde 156 ülke arasında birinci sıradayız. Milyonlarca işsizimiz var, çalışan nüfusun yarıdan fazlası açlık sınırı altında asgari ücret ile ayakta kalmaya çalışıyor. Siz bu durumun nesiyle övünüyorsunuz?"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Gaziantep'te uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin vahim noktalara geldiğini ileri sürerek, "Herkesin bildiği gerçeği Meclis kürsüsünden dile getirmemin tek nedeni yetkililerin bu durumu ihbar kabul edip gereğini yapması. Gaziantep bildiğiniz Teksas'a dönmüş, Teksas'ta bir uyuşturucu yoktu, burada uyuşturucu da var." ifadelerini kullandı.

- "Suçlamalar yersiz"

Salıcı'ya yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, iddialar üzerine Gaziantep Valiliğinden aldıkları bilgi notu dahilinde, uyuşturucu ticaretinin kökünü kurutma operasyonları gerçekleştirildiğini aktardı.

Bu kapsamda 2021'de sokak satıcılarına yönelik "Vatan Operasyonu" adı altında cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunun yapıldığını anımsatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Operasyon kapsamında 310 sokak satıcısı yakalanmış ve 283'ü tutuklanmıştır. Yine 2021 yılında 1019 uyuşturucu olayına müdahale edilerek 1306 şüpheli yakalanmış, 91'i Vatan Operasyonu'nda olmak üzere toplamda 171 şüpheli tutuklanmış. Vatan Operasyonu'nun da etkisiyle azalma eğilimi gösteren uyuşturucu ticareti olayları kapsamında 2022 yılında 595 uyuşturucu olayına müdahale edilerek 655 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 34'ü tutuklanmıştır. Görüldüğü üzere bu konudaki suçlamalar yersizdir. Uyuşturucu ile amansız mücadelede sıfır toleransla hareket eden İçişleri Bakanlığımıza ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum."

- "Millete yer kalmamış bir bütçe"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, teklifin 6. maddesi üzerinde söz alarak, faizden, Hazine garantilerinden, yandaşlardan, vergilerden millete yer kalmamış bir bütçe olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde halkın fakirleştiğini, yandaşların zenginleştiğini ileri süren Ataş, "Bu ucube hükümet sistemini getirirken 'ekonomi şahlanacak' diye milleti aldattılar. 4,5 yıl geride kaldı; dolar 4,60 liraydı bugün 18,60 lira oldu; avro 5,30 liraydı, bugün 19,80 oldu." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, AK Parti'nin 21'inci, sarayın tozlu raflarında unutulacak 5'inci ve son bütçesinin görüşüldüğünü ileri sürerek, "Yine, şaşırtmadılar, 20 yıllık geleneklerini bozmadılar. Bizim 'acı reçete' olduğunu bildiğimiz bu mahcubiyet belgesini halkımıza 'umut' diye karşımıza getirdiler." diye konuştu.

- "İcazet almaya gittikleri ülkelerde..."

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti'nin, iktidarı sürecinde cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlelerini, Türkiye'nin yüz akı projelerini ve demokratikleşme atılımlarını hayata geçirdiğini anlattı.

Milletin hukukunu korumak, vatandaşların sosyoekonomik engellerini ortadan kaldırmak, hayat standartlarını yükseltmek, kalkındırmak ve güçlendirmek için ülkeyi geliştirip dönüştürdüklerini dile getiren Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz doğrultusunda aynı kararlılık ve aşkla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa yolunda yarınlarımıza emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, dil, din, ırk, milliyet ve mezhep gözetmeksizin herkesi aynı samimiyetle kucaklayarak, ülkenin gelecek ideallerine yürekten bağlı şekilde yola devam edeceklerini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Her fırsatta ülkelerini şikayet ettikleri adaylık sürecinde de icazet almaya gittikleri ülkelerde 8 saat gizemli bir şekilde ortadan kaybolup sonra 'hamburger yedim' diyenlere, biz insansız hava araçlarıyla savaşların kaderini değiştiren, 60 yıllık hayalimiz Togg'u Meclis'e getirmişken uzaktan görüşmeyi 'teknoloji' diye milletimize reva görenlere, onca yetişmiş bilim insanımız varken yurt dışından danışman ithal edenlere, 'onlar terörist değil ki' diyerek teröre kol kanat gerenlere, terör uzantılarıyla ittifak yapanlara milletimiz izin vermeyecektir. Vesayeti, darbeci zihniyeti, koalisyon dönemlerinin istikrarsızlığını yeniden egemen kılma amacıyla bir araya gelen, eski Türkiye özlemi içinde yanıp tutuşan, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala adaylarını dahi belirleyemeyen 6+1'in oluşturduğu ittifaka milletimiz geçit vermeyecektir."

CHP'li milletvekilleri, Yılmaz'ın sözlerine tepki gösterdi.

- "Maklube yiyeniniz var mı?"

Gruplar adına konuşmaların tamamlanmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'li Zeynep Gül Yılmaz'ın konuşmasının provokatif olduğunu savundu.

Özel, "Ekonomiyi övse övemez, geleceğe yönelik bir şey vaat etse kalmamış, '10 seçim kazandık' dese Genel Başkanı son seçim için bir kez daha 'Allah aşkına' noktasına gelmiş, o da döndü 'Amerika'da hamburger yiyenler...' falan filan. Sorsak, hamburger yemeyen var mı diye çıkmaz veya çıkarsa da her partiden eşit dağılmıştır." diye konuştu.

Özel'in, "Ama mesela ben bizim partiye sorsam, maklube yiyeniniz var mı?" diye sorması üzerine CHP milletvekilleri "Yok." diye karşılık verdi.

AK Parti Grubu'nu işaret ederek, "Ama orada çok." diyen Özel'e, AK Parti milletvekilleri "Bizde de yok." diye tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Yılmaz'ın, gayet naif şekilde düşüncelerini ortaya koyduğunu, kamuoyunun bildiği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik gizemli gezisine vurgu yaptığını söyledi.

Akbaşoğlu, CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarının, FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullanması gerçekliğine bakarlarsa daha isabetli olacağını belirtti.

Bunun üzerine Özel, ByLock meselesinde "hodri meydan" dediklerini, araştırılmasını istediklerini vurgulayarak, 6 ay sonra kimin bu programı kullanıp kullanmadığını ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin 5. ve 6. maddeleri kabul edildi.