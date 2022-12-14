Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de halen devam eden sağanağın, bugün gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.