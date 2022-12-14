Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 11:21, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 11:23
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de halen devam eden sağanağın, bugün gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız