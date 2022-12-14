Gaziantep'teki sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ilişkin 12 gözaltı
Gaziantep'teki sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ilişkin 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 11:27, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 11:28
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün kentteki üç sağlık kurumunda sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen fiili saldırılarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında toplam 12 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların, işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız