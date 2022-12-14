Fahri trafik müfettişinin 'delilsiz' kestiği cezayı hakim iptal etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
Kaskoyu Ucuza Almanın Yolları
Kaskoyu Ucuza Almanın Yolları
Sponsorlu İçerik
Çalışma Bakanı Bilgin'den 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması
Çalışma Bakanı Bilgin'den 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması
Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'referandum' iddiasına yalanlama
Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'referandum' iddiasına yalanlama
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: 4 enfeksiyona karşı 'dörtlü' koruma
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: 4 enfeksiyona karşı 'dörtlü' koruma
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak
'Zincir 2' operasyonunda 217 şüpheliden 176'sı gözaltına alındı'
'Zincir 2' operasyonunda 217 şüpheliden 176'sı gözaltına alındı'
CHP lideri Kılıçdaroğlu 6'lı masaya göz kırptı
CHP lideri Kılıçdaroğlu 6'lı masaya göz kırptı
İçişleri Bakanlığına 50, Kültür Bakanlığına 25 personel alınacak
İçişleri Bakanlığına 50, Kültür Bakanlığına 25 personel alınacak
Referandumsuz Anayasaya doğru: İyi Parti dengeleri değiştirdi
Referandumsuz Anayasaya doğru: İyi Parti dengeleri değiştirdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlarına yeni düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlarına yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atama yapıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atama yapıldı
Genel Kurulda 2023 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Genel Kurulda 2023 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Fuat Oktay açıkladı: Erdoğan'ın maaşı ne kadar oldu?
Fuat Oktay açıkladı: Erdoğan'ın maaşı ne kadar oldu?
Bakan Nebati'den 'asgari ücrette vergi' iddiasına açıklama
Bakan Nebati'den 'asgari ücrette vergi' iddiasına açıklama
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar yakalandı
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar yakalandı
Hayatını yine saldırdığı sağlık çalışanları kurtardı
Hayatını yine saldırdığı sağlık çalışanları kurtardı
Okul müdürü darpla suçladı, sendika başkanı iftira dedi
Okul müdürü darpla suçladı, sendika başkanı iftira dedi
Bakan Koca'dan 'ilaç' açıklaması: Çözüm için bir çabamız var
Bakan Koca'dan 'ilaç' açıklaması: Çözüm için bir çabamız var
Erdoğan: EYT konusunu bu ay sonuna kadar neticelendireceğiz
Erdoğan: EYT konusunu bu ay sonuna kadar neticelendireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ilaç temini' sorunu için devreye girdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ilaç temini' sorunu için devreye girdi
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
'Pedagojik formasyon' çalışması ay sonunda tamamlanacak
'Pedagojik formasyon' çalışması ay sonunda tamamlanacak
'6 yaşındaki çocuğa istismar' davasının duruşma tarihi öne çekildi
'6 yaşındaki çocuğa istismar' davasının duruşma tarihi öne çekildi
Numan Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücret açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücret açıklaması
Konya'daki köpeklere eziyet eden 2 görevliye 6'şar yıl hapis istemi
Konya'daki köpeklere eziyet eden 2 görevliye 6'şar yıl hapis istemi
'İlk 1000 üniversite arasına 70 üniversitemiz girmiş bulunuyor'
'İlk 1000 üniversite arasına 70 üniversitemiz girmiş bulunuyor'
Bakan Kurum: Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı
Bakan Kurum: Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık sonuna kadar Meclis'e götürürüz
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık sonuna kadar Meclis'e götürürüz
Advertisement
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fahri trafik müfettişinin 'delilsiz' kestiği cezayı hakim iptal etti

Gerekçeli karardan: İdari para cezası karar tutanağından, kabahate konu eylemin gerçekleştirildiğine dair somut bir delil bulunmadığı anlaşılmıştır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 12:10, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 12:23
Yazdır
Fahri trafik müfettişinin 'delilsiz' kestiği cezayı hakim iptal etti

- İzmir'in Karşıyaka ilçesinde fahri trafik müfettişinin, "sürücünün emniyet şeridini ihlal ettiği"ni ileri sürerek kestiği ceza, sulh ceza hakimliğince kural ihlalinin yapıldığına dair dosyada delil bulunmaması gerekçesiyle iptal edildi.

Avukat Ali Onar, Mavişehir Çevre Yolu Bağlantısı'nda emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine kesilen 1823 liralık cezanın iptali için Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Ali Onar, dilekçesinde, cezanın kesildiği belirtilen yolda emniyet şeridinin olmadığını, tebliğ edilen tutanakta da delil sunulmadığını savundu.

İzmir Fahri Trafik Denetleme Büro Amirliğince hakimliğe gönderilen yazıda ise cezanın yasaya uygun olduğu belirtildi.

1. Sulh Ceza Hakimliğinde görülen duruşmada cezayı iptal eden hakim, gerekçeli kararında şunları kaydetti:

"Her ne kadar fahri trafik müfettişlerinin kimlikleri gizli ve kişilerle muhatap olmaları yasak olsa da; günümüz teknolojik imkanları dikkate alındığında, bu imkanlar değerlendirilmek suretiyle denetime elverişli olacak şekilde idari para cezası karar tutanaklarının düzenlenebilmesi mümkündür. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca fahri trafik müfettişliği kurumunun bu kanun kapsamında yetkili olan kolluk görevlilerine yardım edilmesi amacıyla oluşturulduğu, ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 25. maddesinde idari yaptırım kararında kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayacak delillerin açık bir şekilde yazılmasının gerektiği hususunun düzenlendiği ancak idari para cezası karar tutanağından kabahate konu eylemin gerçekleştirildiğine dair somut bir delil bulunmadığı anlaşılmıştır."

- "Tutanağa ekli herhangi bir fotoğraf, kamera veya video kaydı yok"

Kanuni düzenlemelerin hem kişiler hem idare yönünden herhangi bir tereddüde ve şüpheye yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca hukuki güvenlik ilkesi gereği devlet faaliyetlerinin önceden tahmin edilebilir, öngörülebilir olması gerektiği vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Hukuki belirlilik ilkesi bağlamında yasaların vermiş olduğu ucu açık yetkiler vasıtasıyla tesis edilen işlemlerin hukuki denetiminin düzgün şekilde yapılmasının zorlaşacağı, fahri trafik müfettişi tutanağına ekli herhangi bir fotoğraf, kamera veya video kaydının bulunmadığı, ayrıca söz konusu olayı tam anlamıyla anlatır herhangi bir tutanağın da düzenlenmediği, söz konusu kural ihlalinin nasıl gerçekleştirildiği hususunda belirsizliğin mevcut olduğu, dosyada denetime elverişli bir delilin idare tarafından dosyaya sunulmadığı, bunun da idarenin belirliliği ilkesine ve hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil ettiği, nitekim fahri trafik müfettişi tarafından düzenlenen idari yaptırım kararı tutanağının resmi evrak niteliğine haiz evraklardan olup olmadığı hususunda gerek doktrinde ve gerek uygulamada ihtilaf mevcut olduğu anlaşılmakla itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir."

- "Hukuk için önemli ve büyük bir adım"

Avukat Ali Onar, AA muhabirine, fahri trafik müfettişliğinin keyfi şekilde uygulanamayacağını belirterek, bu konudan birçok sürücünün şikayetçi olduğunu anlattı.

Onar, cezaya itirazının ardından hakimin 5 gün içinde örnek bir kararla cezayı iptal ettiğine dikkati çekerek, ucu açık yetki verilen bu tür iş ve işlemlerde mutlaka denetlemenin yasaya uygun gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

"Cezanın iptali mesleki anlamda küçük bir adım ama hukuk için önemli ve büyük bir adım." diyen Onar, şöyle konuştu:

"Ülkemizde fahri trafik müfettişleriyle ilgili şikayet sayısının ciddi biçimde arttığını görüyoruz. Bazen kendimiz mağdur oluyoruz, bazen de müvekkiller tarafından şikayetler geliyor. Biz de mağdur olduğumuz durumla ilgili bir keyfiyet gördük. Olaya baktığınız zaman bir trafik memurunun görevli olduğu yerler bellidir. Bunun haricinde bir yerde ceza kesemez. Fahri trafik müfettişi öncelikle nerede olduğunu ispat etmeden, suçun nasıl işlendiğini ispat etmeden ceza kesemez. İşini doğru yapanları istisna tutmak kaydıyla bu konuda keyfiyetin arttığını görüyoruz. Hakim, gerekçesinde böyle bir keyfiyetin olamayacağını, kanuna dayanmadığını beyan etti. Hakim, fahri trafik müfettişlerinin elinden, delile dayanmayan, keyfi ceza yiyen şoförleri memnun edici bir karar verdi diyebilirim."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti'li Şen'den seçim hazırlıklarını aktardı
AK Parti'li Şen'den seçim hazırlıklarını aktardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'referandum' iddiasına yalanlama
Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'referandum' iddiasına yalanlama
TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Bütçesinin maddeleri görüşülüyor
TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Bütçesinin maddeleri görüşülüyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu 6'lı masaya göz kırptı
CHP lideri Kılıçdaroğlu 6'lı masaya göz kırptı
Referandumsuz Anayasaya doğru: İyi Parti dengeleri değiştirdi
Referandumsuz Anayasaya doğru: İyi Parti dengeleri değiştirdi

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite, araştırma görevlisi ilanını güncelledi

Üniversite, araştırma görevlisi ilanını güncelledi

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İç Mimarlık mezunlarına yönelik olarak araştırma görevlisi ilanında güncelleme yaptı!
Hukuk aykırı atama kazanılmış hak sayılmaz

Hukuk aykırı atama kazanılmış hak sayılmaz

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanlığında itfaiye çavuşu olarak görev yapan davacı tarafından eri kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
'Akademik Teşvik Sistemi'nde bürokrasiyi azaltıcı düzenleme beklentisi

'Akademik Teşvik Sistemi'nde bürokrasiyi azaltıcı düzenleme beklentisi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından yaklaşan akademik teşvik ödeneği süreçleri öncesi bürokrasiyi azaltıcı düzenlemeler için güzel haberler bekleniyor.
Etrafına 'önemli bir adamım, yukarılarda çok tanıdığım' var izlenimi veren imam meslekten atıldı

Etrafına 'önemli bir adamım, yukarılarda çok tanıdığım' var izlenimi veren imam meslekten atıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, imam-hatip olarak görev yapan davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca meslekten atılması işlemine açılan davayı sonuçlandırıldı.
Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bir Dernekleri Federasyonu tarafından Milli Eğitim Bakanlığının iki işlemine karşı açılan davayı yetkisizlik nedeni ile reddeden Daire kararlarını onadı.
HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2 yıl hapis cezasına mahkum olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen davacının, Genel Bilgi Toplama kaydının silinmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kağıthane Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile bu işlemin dayanağı olan İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının Bilgi Toplama Yönergesi'nin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 13 Aralık Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündeminde toplam 10 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında esastan karar verilecek
Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Maslak Yerleşkesi içerisinde bulunan kuruluşlarda çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme ilişkin kararını verdi.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak

Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci kez bir araya gelecek. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.
İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
2022'de boşanan ünlüler!

2022'de boşanan ünlüler!

Kimi tek celsede boşandı, kimi boşanmamak için direndi. Peki 2022 yılında boşanan ünlü isimler kimler?