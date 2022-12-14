Doğru olmayan 'istismar' iddiasını yazan kişi gözaltına alındı

Bitlis'te yaşanan olayda, bir kişi doğruluğu kanıtlanmamış, teyit edilmemiş bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İstismar iddialarının gündemde olduğunu bugünlerde, bir yerel gazeteci olduğunu iddia eden Sinan Aygül, Bitlis'te yaşandığını iddia ettiği bir istismar vakasını, doğruluğunu teyit etmeden sosyal medya hesabından paylamıştır. Dün gece yarısı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinan Aygül iki saat sonra, "doğruluğunu teyit etmeden haber yaptım" diyerek ilk paylaşımını silmiştir.

Güvenlik birimleri, savcılık talimatı sonrasında, yeni yürürlüğe giren kanun çerçevesinde Sinan Aygül'ü gözaltına aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aygül, Savcılığın ifadesini aldıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk ettiğini yazdı.

Türk Ceza Kanununun 217/A maddesine eklenen hüküm gereğince halk arasında endişe ve panik yaratmak amacıyla kamu düzeniyle ilgili doğru olmayan bir bilgiyi yayan kimseler 1 yıldan 3 yıla hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.

İşte 18 ekim 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanun

MADDE 29- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 217 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

MADDE 217/A- (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."