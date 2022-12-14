Ankara Vali Yardımcıları, karatede 'siyah kuşak' taktı
Ankara Vali Yardımcıları Namık Kemal Nazlı ve Mustafa Erkayıran, karate branşında siyah kuşak taktı.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Mamak Spor Salonu'nda düzenlenen Liselerarası Karate Seçmeleri ödül törenine Ankara vali yardımcıları, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve federasyon yetkilileri katıldı.
Madalya töreni öncesinde Namık Kemal Nazlı ve Mustafa Erkayıran, "siyah kuşak birinci dan" sınavına girdi.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz'un başkanlık ettiği sınav komisyonunun belirlediği hareketleri başarıyla tamamlayan Nazlı ve Erkayıran, siyah kuşak takarak "birinci dan" seviyesine yükseldi.
Vali yardımcıları Nazlı ve Erkayıran'ın siyah kuşaklarını federasyon başkanı Aslan Abid Uğuz bağladı.
Uğuz, ayrıca Liselerarası Karate Seçmeleri'nde dereceye girenlere madalyalarını takdim etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız