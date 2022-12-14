Yenilenmiş cep telefonu alınır mı?

EasyCep CEO'su Mehmet Akif Özdemir ile Yenilenmiş telefonların güvenilir olup olmadığını görüştük.

İşte Easycep CEO'su Özdemir'in sorularımıza verdiği cevaplar.

Alacağım cep telefonunun daha önce bir suça karışıp karışmadığının garantisi var mı? Bunun için nasıl önlemler alıyorsunuz?

Bu konu bizler için de oldukça hassas, o nedenle detaylıca değinmek isterim. Kullanıcılar mevcut telefonlarını satmak ya da sıfır bir cihaz yerine kullanılmış/ikinci el bir telefon almayı düşünüyorlarsa mutlaka Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yetki belgesine ve Ticaret Bakanlığı'nın Yenileme Merkezi lisansına sahip, kurumsal şirketlerden yenilenmiş cihaz almayı tercih etmeliler. Çünkü biz sahip olduğumuz Ticaret Bakanlığı lisansı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun veri tabanından, IMEI numarası ile yenilediğimiz tüm cihazların sorgulamalarını yapıyor, herhangi bir suça karışıp karışmadıklarını ve kayıp, çalıntı durumlarını kontrol ediyoruz. Olumsuz yönde bir kaydı var ise işlem yapmıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda akıllardaki güvenlik sorularını bertaraf etmiş oluyoruz. Tüm yenileme süreçlerini bu lisansın esaslarına göre yapıyoruz. Sattığımız tüm cihazların bakım ve onarımı için lisanslı ve orijinal ürünler kullanıyoruz. Yenilenmiş cihazlarda korsan bir yazılım bulunmaz. İlk sahibinin bilgileri tamamen sıfırlanır ve satın alan tarafa bu şekilde teslim edilir.

Yenilenmiş telefon ile ikinci el telefon arasındaki fark nedir?

Bir cihaza "yenilenmiş" diyebilmek için belirli aşamalardan geçmesi gerekiyor. Cihazları yenileme sürecine dahil edebilmek için Ticaret Bakanlığı'nın lisansına sahip olmak gerekir. Bir önceki soruda da belirttiğim üzere, EasyCep olarak tüm yenileme süreçlerini bu lisansın esaslarına göre yapıyoruz. Sattığımız tüm cihazların bakım ve onarımı için lisanslı ürünler kullanıyoruz. Yenilenmiş cihazlarda korsan bir yazılım bulunmaz. İlk sahibinin bilgileri tamamen sıfırlanır ve satın alan tarafa bu şekilde teslim edilir. Sahip olduğumuz Ticaret Bakanlığı lisansı sayesinde IMEI numarası ile yenilediğimiz tüm cihazların sorgulamalarını yapıyor, herhangi bir suça karışıp karışmadıklarını ve kayıp, çalıntı durumlarını kontrol ediyoruz. Herhangi bir yerden alınan ikinci el cihazlarda bu işlemler yapılamaz. Cihazlar 12 ay EasyCep garantisindedir ve faturalıdır. Tüm işlemlerimiz kurumsallık çerçevesinde şeffaf bir şekilde yapılır. Ayrıca cihaz satın alan müşterilerimizin, 14 gün boyunca iade hakkı saklıdır. Yenileme merkezimizdeki tüm test ve bakım onarım işlemleri uçtan uca dijitalleşmiş bir sistemle, hiçbir kişisel görüşe yer bırakmayacak bir titizlikle yapılır.

Yenilenmiş telefonlar her yerden alınır mı?

Yenilenmiş bir cihaz olması için Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yetki belgesine ve Ticaret Bakanlığı'nın Yenileme Merkezi lisansına sahip kurumsal şirketlerden alınabilir.

Ürünün herhangi bir garantisi var mı? Ne kadar süreli?

Tüm yenilenmiş cihazlarımız 12 ay EasyCep garantisinde olup müşterilerimizin 14 gün boyunca iade hakkı saklıdır.

Beğenmediğim ürünü kaç gün içerisinde iade edebiliyorum, iade ederken herhangi bir ücret kesintisi veya kargo bedeli ödeyecek miyim?

Müşterilerimiz iade etmek istedikleri cihazlarını teslim aldıktan 14 gün süre içinde mağazalarımıza getirebilir ya da www.easycep.com web sitemiz üzerinden talep oluşturup bize ücretsiz olarak kargolayabilir. Talebi oluşturulmamış ve içerisinde kişisel hesap veya şifrelerin bulunduğu cihazlar karşı taraf ödemeli olarak geri gönderilir. Cihazın iadesinin kabul edilebilmesi için kullanıcıya gönderilen kutuda yer alan diğer aksesuarlar ve belgeler ile (TSE belgesi) birlikte gönderilmesi gerekir.

Telefonun önceki hasarını, neleri yenilendiğini öğrenebiliyor muyum?

Yenilenmiş cihazların kutusunun içerisinde yer alan TSE belgesinde cihaza ait yapılan tüm işlemlerin, değişen parçaların bilgileri yer alıyor.

Sıfır ile yenilenmiş telefon arasında çok fiyat farkı var mı?

Yenilenmiş cihazlar ile sıfır telefonlar arasında modele göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 20 ile 50 arasında bir fiyat farklı olabiliyor.

