Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Bakanlığına 1200 personel alınacak
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi sosyal medyadan personel alım haberi müjdesini paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 15:00, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 15:10
Bakan Kirişçi'nin paylaşımı:
Ailemize katılarak gücümüze güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.
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Ailemize katılarak gücümüze güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz.Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) December 14, 2022
Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/i38k9uek70