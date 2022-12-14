'Usulsüz sağlık raporu' hazırlayan, biri kamu görevlisi 6 gözaltı
Adıyaman'da "usulsüz sağlık raporu" hazırladıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 15:10, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 15:12
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, kentte usulsüz sağlık raporu çıkarıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bir çalışanı ile medikal firma sahibi 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız