Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar onandı

İlk derece mahkemesi Yönetmelik hakkında verilen YD kararına atıf yapmıştır

Sözlü sınavın dayanağı olan 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasının, Danıştay Onikinci Dairesinin 13/04/2017 tarih ve E:2016/7345 sayılı kararıyla hukuka aykırılığı tespit edilerek yürütmesinin durdurulduğu anlaşıldığından, söz konusu hukuka aykırı düzenlemelere dayanılarak yapılan sözlü sınav sonucunda davacı hakkında yapılan değerlendirme işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Danıştay'da aynı gerekçeyi emsal aldı

Davacının katıldığı sözlü sınavın dayanağı olan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin, sözlü sınav komisyonunun oluşumuna ilişkin düzenleme getiren 9. maddesinin birinci fıkrası ile yapılacak sözlü sınavın konuları ile ağırlıklarının düzenlendiği 11. maddesinin yargı kararıyla iptal edilmiş olması karşısında, iptal edilen Yönetmelik maddeleri uyarınca hazırlanarak, icra edilen sözlü sınav sonucunda davacının başarısız sayılmasında ve bu işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Kurum savunmasında ise sözlü sınavın uygunluğu savunulmuştur.

Sınav komisyonunca adaylara sorulacak soruların önceden hazırlanarak tutanağa bağlandığı, yöneltilen sorunun kayda alınarak verilen cevabın her bir komisyon üyesince ayrı tutanakla puanlandığı, dolayısıyla objektif koşullarda gerçekleştirilen sözlü sınavda hukuka aykırılık bulunmamaktadır

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2019/4610

Karar No: 2022/3802

TEMYİZ EDEN (DAVALILAR):

1- . Bakanlığı

2- . Valiliği

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacının, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 13/05/2017 tarihinde katıldığı sözlü sınavda başarısız sayılmasına dair işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün . tarih ve . sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davacının başarısız sayıldığı sözlü sınavın dayanağı olan 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasının, Danıştay Onikinci Dairesinin 13/04/2017 tarih ve E:2016/7345 sayılı kararıyla hukuka aykırılığı tespit edilerek yürütmesinin durdurulduğu anlaşıldığından, söz konusu hukuka aykırı düzenlemelere dayanılarak yapılan sözlü sınav sonucunda davacı hakkında yapılan değerlendirme işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idareler tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurularının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Sınav komisyonunca adaylara sorulacak soruların önceden hazırlanarak tutanağa bağlandığı, yöneltilen sorunun kayda alınarak verilen cevabın her bir komisyon üyesince ayrı tutanakla puanlandığı, dolayısıyla objektif koşullarda gerçekleştirilen sözlü sınavda hukuka aykırılık bulunmadığı, yerindelik denetimi mahiyetinde yargı kararı verilemeyeceği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Bölge İdare Mahkemesi kararının gerekçe eklenmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Eğitim Fakültesi mezunu olan davacının, 20/08/2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından 80,74 puan alarak Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında katıldığı sözlü sınavda 53,67 puanla başarısız sayılmasına dair işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün. tarih ve. sayılı işleminin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde; Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde, öğretmenlerin sözleşme ile istihdam edilebilecekleri kurala bağlanmıştır.

14/09/2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ve 6755 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle değiştirilerek kabul edilen Ek 4. maddesinin birinci fıkrasında; öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebileceği; aynı maddenin ikinci fıkrasında, sözleşmeli öğretmenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan, Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından, Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanacağı; yedinci fıkrasında ise, sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususların, Milli Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenleneceği hükmüne yer verilmiştir.

Anılan yetkiye istinaden hazırlanarak, 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin sözlü sınav komisyonunun oluşumuna ilişkin düzenleme getiren 9. maddesinin birinci fıkrasında;

"Sözlü sınav komisyonu; Bakan veya görevlendireceği birim amiri tarafından belirlenen kamu görevlilerinden oluşacak bir başkan, iki asıl ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, sınav merkezlerinde oluşturulan yedek üye havuzundan görevlendirilir." hükmüne; aynı Yönetmeliğin 11. maddesinde ise;

"(1) Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %25,

b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %25,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %25,

ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %25." düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda alıntısına yer verilen mevzuat hükümlerinin incelenmesinden, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebileceği, sözleşmeli öğretmenlerin, anılan Kanun'un 48. maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar arasından, Kamu Personel Seçme Sınavında elde ettiği puan sırasına konulmak kaydıyla yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atacakları, isteklilerin başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sınav konuları, usul ve esasları ile uygulamaya yönelik diğer hususların Milli Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenleneceği anlaşılmaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin; "Sözlü sınav komisyonunun oluşumu" başlıklı 9. maddesi, "Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları" başlıklı 11. maddesi ile diğer bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davalarda; Danıştay Onikinci ve İkinci Dairelerince yapılan müşterek toplantıda verilen Danıştay Onikinci Dairesinin 13/04/2017 tarih ve E:2016/7344 ile E:2016/7345 sayılı kararlarıyla, yürütmenin durdurulması istemlerinin, dava konusu Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrası yönünden kabulüne, diğer maddeler yönünden reddine karar verildiği; söz konusu karara taraflarca itiraz edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 14/09/2017 tarih ve YD İtiraz No:2017/876 ile YD itiraz No:2017/879 sayılı kararlarıyla, anılan Yönetmeliğin 11. maddesi ile 18. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ibare yönünden davacı itirazlarının kısmen kabulü ile söz konusu düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasına, tarafların diğer düzenlemelere yönelik itirazlarının ise reddine karar verilmiştir.

Danıştay Onikinci ve İkinci Daireleri Müşterek Kurulunca verilen 11/06/2019 tarih ve E:2016/7344, K:2019/4306 ile E:2016/7345, K:2019/4301 sayılı kararlarda ise; söz konusu Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasının, 11. maddesinin ve 18. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması...." ibaresinin iptaline; dava konusu edilen diğer maddeler, fıkralar, ibareler ve eksik düzenleme yönünden ise, davanın reddine karar verildiği; bu kararların taraflarca temyiz edilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 08/10/2020 tarih ve E:2019/2866, K:2020/1762 ile aynı tarihte verilen E:2019/3043, K:2020/1764 sayılı kararıyla, temyize konu kararların, Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasının ve 11. maddesinin iptaline ilişkin kısımlarının onanmasına, kararların hüküm fıkralarının diğer kısımlarının ise bozulmasına kesin olarak karar verildiği; bu şekilde anılan kararların, Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrası ile 11. maddesinin iptaline ilişkin hüküm fıkralarının kesinleştiği görülmektedir.

Davacının katıldığı sözlü sınavın dayanağı olan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin, sözlü sınav komisyonunun oluşumuna ilişkin düzenleme getiren 9. maddesinin birinci fıkrası ile yapılacak sözlü sınavın konuları ile ağırlıklarının düzenlendiği 11. maddesinin yargı kararıyla iptal edilmiş olması karşısında, iptal edilen Yönetmelik maddeleri uyarınca hazırlanarak, icra edilen sözlü sınav sonucunda davacının başarısız sayılmasında ve bu işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda; dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararının gerekçesi yerinde bulunmamakta ise de, sözü edilen husus sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.



KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddine,

2. Dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın . İdare Mahkemesi İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak 16/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Konusu benzer olup karara bağlana diğer kararlar

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE

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