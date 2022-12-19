Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

Soru: Merhaba. Çok değişik bir durumda olduğum için sormak istedim. 1995 Haziran ayında SSK girişim var. 1998 Ekim ayında Vergi dairesinde memur olarak ise başladım. Memuriyet içerisinde 8ay askerlik yaptım. 2000 yılı Ekim ayında istifa ettim ve yurtdışına gittim. 2005 yılında istifa sonrası dönüş yaparak tekrar memuriyete başladım. 2021 Kasım ayında tekrar istifa ettim ve yurtdışına gittim. Memuriyet hizmet sürem 17 yıl 6ay. 8 ay askerlik var 1 yıl ücretsiz izin. 6-7 yıl da yurtdışı. Bu durumda para yatırarak EYT den yararlanmak mümkün mü? En erken " SSK ya da emekli sandığı" hangisinden emekli olabilirim? .. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

İşçi olarak mı? Yoksa memur olarak mı daha erken emekli olunabilir?

Kısa bilgiler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti bulunanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam ettirilmektedir.

5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emeklilik şartlarının kazanımı 8 Eylül 1999 tarihinden önce hizmetleri olanlar ile bu tarihten önce hiçbir statüde çalışması olmayan ve bu tarih ve bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar için farklı olmaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış, ancak 23/05/2002 tarihine kadar çalışma toplamı en az 3 yıl olmayan erkek memurlar 60 yaş ve 25 hizmet yılını, kadın memurlar da 58 yaş ve 20 hizmet yılını tamamladıklarında emeklilik şartlarını yerine getirmiş olurlar.

Şayet, 8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde çalışmamış ve bu tarihten sonra ilk defa çalışmaya başlamış memurlardan erkek memurlar yine 60 yaş 25 hizmet yılı, kadın memurlarda 58 yaş ancak 20 hizmet yılı yerine 25 hizmet yılını tamamladıklarında emeklilik şartlarını yerine getirmiş olurlar.

Ayrıca, EYT olarak gündemde olan konu, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için geçerli olacağını görmekteyiz. Bu konu hakkında çıkacak olan kanun metnini görmeden bir değerlendirme yapmanın yanlış olacağını değerlendirmekteyiz. Ancak, bu tarihten önce çalışmaya başlamış olanlarda emeklilik yaş şartı aranmaz ise kadın memurların 20 hizmet yılını, erkek memurların da 25 hizmet yılını tamamladıklarında istemeleri halinde emekli olabileceklerini söyleyebiliriz.

İşçi statüsünden emeklilik şartları:

İşçi statüsünden emeklilik şartları 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için 506 sayılı Kanun Geçici Madde 81 hükmü kapsamında yapılmaktadır. Buradaki fark, memurlar için 23/05/2002 tarihi itibariyle toplam hizmet süresi esas alınırken, işçiler için ilk çalışmaya başladığı tarihten itibaren 23/05/2002 tarihine kadar olan sigortalılık süresi esas alınmakta, dolayısıyla daha erken emeklilik kazanımı sağlanmaktadır.

Ayrıca, yurtdışı çalışmaları yine 3201 sayılı Kanun kapsamında borçlanma imkanı olan sürelerdir. Bu süreleri kişiler isterse Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek hizmet toplamını artırabilir.

Aynı şekilde, askerlik süresi, ücretsiz izin süreleri de borçlanarak hizmet toplamını artırabilirler.

Kısa açıklamalarımız ve değerlendirmelerimiz kapsamında durumunuz için şunlar söylenebilir:

1998 Ekim ayında memur olarak hizmetinizin olduğunu belirtmişsiniz. Bu durumda sizin hakkınızda 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması için son 7 yıl kuralına bakılması gerekir. Bu durumda şayet tekrar memurluğa başlamanız ve en az 1260 gün veya daha fazla memur olarak görev yapmanız ve 5434 sayılı Kanuna göre emeklilik şartlarını yerine getirmeniz kaydıyla emekli hakkını kazanacağınızı söyleyebiliriz.



EYT konusunda şayet 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için sadece emeklilik hizmet süresinin aranması yönünde bir düzenleme çıkarsa, sizin için memur statüsünden emekli olmanız için 25 hizmet yılının yeterli olacağını, ancak yukarıda belirttiğimiz gibi 2829 sayılı Kanuna göre son 7 yıl hizmetin içerisinde en az 1260 günün memur statüsünde olması gerektiği, yani tekrar memur statüsünde göreve girip çalışmanız gerektiğini söyleyebiliriz.



Verdiğiniz bilgilere göre hizmet hesabınızı şu şekilde yapmaktayız.

Son 7 yıl hizmet kuralına göre 1260 gün ve daha fazla memurluk hizmetinizin olduğunu anlamaktayız.

Bu durumunuza göre, ücretsiz izin, askerlik süresi ve yurtdışı hizmet sürelerinizi borçlanmanız halinde (yurtdışı hizmet süreniz şayet sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkelerde ise borçlanma yapmamanız halinde 3201 sayılı Kanun gereği kısmi aylık kapsamında değerlendirilebileceğini de söyleyebiliriz) ve toplam olarak da 25 hizmet yılınızın olması kaydıyla (dediğimiz gibi EYT kapsamının içeriğine göre tahmin etmemiz) emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmelerimiz bu şekilde olmakla birlikte, tavsiyemiz durumunuzu açıklayıcı bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmanız ve SGK kayıtları doğrultusunda alınacak olan cevaba göre hareket etmeniz olacaktır.

