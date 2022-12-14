Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 16:32, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 16:31
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız