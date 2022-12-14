HSK'da yeni atamalar
Hakimler Savcılar Kurulu'nda(HSK) yapılan Genel Kurulunca yeni atamalar gerçekleştirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 18:17, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 18:17
Hakimler Savcılar Kurulu'nda yapılan Genel Kurulunca yeni atamalar gerçekleştirildi. HSK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hakimler Savcılar Kurulu Genel Kurulunca 14 Aralık 2022 tarihinde yapılan toplantıda; HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına Başmüfettiş Osman Nuri Yiğit, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına Başmüfettiş Murat Gülaç atanmıştır. Meslektaşlarımızı tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız