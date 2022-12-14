Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'na verilen ceza hakkında ilk açıklama
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava hakkında yaptığı açıklamada, "Bu halk kimsesiz değildir" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 18:19, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 18:19
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi temasları kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava hakkında açıklama yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun davasında halkın kimsesiz olmadığını vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız