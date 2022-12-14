Kılıçdaroğlu Berlin programını iptal ederek Türkiye'ye dönüyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, havalimanına hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada sonuna kadar adaleti savunacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hukukun nasıl katledildiği bir kişinin iradesine teslim edilen devletin nasıl çürüdüğünü, adaletin nasıl çürüdüğünü, intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını gayet net görüyoruz. Ama şundan hiç kimsenin endişe duymaması lazım biz sonuna kadar adaleti savunacağız, adaletsizliği yapanların da yanına bırakmayacağız."

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'yla 12 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği de öğrenildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin'i de arayarak Berlin'e olan seyahatini iptal etmesini söylediği bildirildi.