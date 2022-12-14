6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında yakalama kararı
İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin yargılanan sanıklardan Yusuf Ziya G. ve Kadir İ. hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 18:28, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 18:41
İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin yargılanan sanıklardan Yusuf Ziya G. ve Kadir İ. hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız