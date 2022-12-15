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İstismar davasında Kadir İ. tutuklandı, baba Yusuf Ziya G. teslim oldu

İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan Kadir İ. tutuklandı. Baba Yusuf Ziya G., Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına giderek teslim oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 08:00, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 08:08
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Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin dava açılmıştı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan baba Yusuf Ziya G. ve Kadir ,İ.'den, mağdurun eski eşi Kadir İ., Pendik'te yakalanarak tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya G. ile anne Fatıma G'nin "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Dini nikahıyla evlendirildiği iddia edilen Kadir İ. hakkında ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

BAKANLIĞIN TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNDU

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ocak 2023 tarihine duruşma günü verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile müşteki H.K.G.'nin avukatı mahkemeye başvurarak sanıkların tutuklanmasını talep etti.

BABA GÜMÜŞEL VE İSTEKLİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Talebi usul ve yasaya uygun bulan mahkeme, kaçma şüpheleri ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanıklar Yusuf Ziya G ve Kadir İ hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

DAVA TARİHİ ÖNE ÇEKİLMİŞTİ

İddianameyi kabul eden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 tarihine duruşma günü vermesi tepki çekmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahkemeye başvurarak duruşma tarihinin erkene çekilmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, tutuksuz sanıklar baba Yusuf Ziya G. , anne Fatıma G. ile H.K.G'nın 6 yaşındayken evlendirildiği Kadir İ'nin yargılanacağı davanın 30 Ocak tarihinde görülmesine karar verdi.

BABA YUSUF ZİYA G. EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

6 yaşında dini nikahla kızını o dönem 29 yaşında olan Kadir İstekli ile evlendirmekle suçlanan Yusuf Ziya G , Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına giderek teslim oldu. İnternethaber'e ulaşan bilgilere göre, baba Yusuf Gümüşel "Türkiye'nin gündemini meşgul olmasın diye teslim olacağım, hak yerini bulacak ve gerçekler er veya geç ortaya çıkacak" diyerek polise teslim olma kararı aldı.

Gece saat 01:20'de teslim oldu

Gece saat 01.20'de Gayrettepe'ye giderek teslim olan Yusuf Zia G sağlık kontrolünden geçirildi.

Baba ve damat 2 yıldır imza veriyormuş

Öte yandan baba ve Damat Kadir İ. iki yıldan bu yana adli kontrol altında olduğu ve her hafta polis nezaretinde imza attıkları ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki çocuk gelin ve cinsel istismar haberi Timur Soykan ile Murat Ağırel tarafından ortaya çıkarıldı. 6 yaşında iken babası tarafından 29 yaşındaki bir gençle evlendirilen H.K.G. yıllarca tecavüze uğradığını iddia etti. Hiranur isimli bir vakfın yöneticisi olan baba, kızın evliliğini sürdürmesi için baskı uyguladığı iddialar arasındaydı. Vahim olayla ilgili iddianame kabul edildi ve K.İ. hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba ve anne hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Tüm kesimlerin tepkisini çeken davayla ilgili bakanlıklar da davaya müdahil oldu.

MAHKEME REDDETMİŞTİ

2020 yılında başlayan soruşturmanın yürütüldüğü sırada savcılığın o dönem şüpheli olan 3 ismi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ancak tutuklama talebinin mahkeme tarafından reddedildiği ortaya çıkmıştı. Tutuklama talebinin reddedilmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazda bulunduğu ancak ikinci kez tutuklama talebinin de reddedildiği öğrenilmişti.

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