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'Zeytinliklerde madenciliğe izin' torba kanun teklifinden çıkarıldı

Zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri için kullanılmasına izin verecek düzenleme torba kanun teklifinden çıkarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 22:38, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 23:06
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'Zeytinliklerde madenciliğe izin' torba kanun teklifinden çıkarıldı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülen "torba kanun" teklifinden, zeytinliklerde madencilik faaliyetine ilişkin düzenlemeleri içeren madde çıkarıldı.

Komisyon, özelleştirilen limanların sözleşmelerinin 49 yıla uzatılması, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetleri, TEDAŞ'a borçların yapılandırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Toplantının başında CHP ve HDP milletvekilleri, usul tartışması açılmasını istedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle geri çekilmesini, geri çekilmeyecekse de tali komisyonlardan görüş alınmasını istedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da teklifin 1. ve 2. maddeleri hakkında yüksek mahkemelerce verilen kesin kararlar bulunduğunu, bu nedenle söz konusu maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. Tarhan, teklifle, zeytinliklerin yok edileceğini öne sürdü.

Eleştirilere cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ortada usulsüzlük olmadığını ifade ederek, muhalefet partisi milletvekillerinin, ilgili maddelerin görüşülmesine başlandığında önerge verebileceğini kaydetti.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır da milletin ihtiyaçları doğrultusunda kanun yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz kanunsuz iş yapmamak adına yolumuza devam ederiz. Yüksek mahkemenin kararına saygılıyızdır. Eleştiririz ama yolumuza devam ederiz. Usulsüzlük yapmak için burada değiliz." diye konuştu.

Toplantıda CHP ve HDP milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı. Bazı muhalefet partisi milletvekilleri Komisyon Başkanı Altunyaldız ile Elitaş'ın yanına giderek tartışmayı sürdürdü. Bunun üzerine Altunyaldız, toplantıya ara verdi.

- "Sizi geleceğe havale ediyorum"

Aranın ardından söz alan Elitaş, "Komisyon üyesi ve teklif sahibi arkadaşlarımız uygun görürse zeytinlikle ilgili 1. madde konusunda geri çekme önergelerini verecekler. Bu kanun teklifinden de 1. maddenin çıkarılmasını talep ediyoruz." dedi.

Elitaş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda enerji kriziyle ilgili bir sorun ortaya çıkarsa bunun vebali, gereksiz yere, sadece muhalefet ruhuyla başına zeytin dalından taç yaparak, saksının içerisinde zeytin ağacı getirerek burada bizi etkilemeye çalışan insanların boynundadır. Sizi geleceğe havale ediyorum."

- "Kaybedilen para çok"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise komisyonun, Meclis'teki diğer komisyonlardan pozitif ayrıştığını; üyelerinin birbiriyle olan yaklaşımlarının yanı sıra ülke menfaatiyle ilgili konularda birbirlerini ikna edebilen ve yanlıştan kolay döndürülebilen bir komisyon olduğunu söyledi.

Özel, "Görüşmekte olduğumuz torba, bir anayasal suç torbası. Üç tane madde var. Belki o konuda komisyonun farklı tasarrufları olabilir. Ne kadar doğruya yaklaşılırsa ne kadar yanlışlardan dönülürse memnun oluruz." şeklinde konuştu.

Teklifteki özelleştirilen limanların sözleşmelerinin 49 yıla uzatılması düzenlemesine ilişkin Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anayasa Mahkemesi bu limanlar maddesiyle ilgili oy birliğiyle ve net bir karar verdi; özelleştirmede hakim olması gereken serbest rekabet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle düzenlemeyi iptal etti. Bu maddeyi okuyan normal bir vatandaş, 'AK Parti gideceğini anlamış, kendi döneminde bir daha bu ihaleleri o yapamayacağı için yandaş aşkıyla, iktidarı kaybetme refleksiyle süreyi uzatıyor.' diye düşünecek. Bu aslında muhalefet için son derece elverişli. CHP'nin para vererek yaptırabileceği en iyi reklamdan daha iyi bir algı yaratıyor ama kaybedilen para çok."

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelere geçildi.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla komisyona sunulan önergeyle, zeytinliklerde madencilik faaliyetine ilişkin düzenlemeleri içeren 1. madde, oy birliğiyle kanun teklifinden çıkarıldı.

Komisyon, görüşmelere teklifin 2. maddesi üzerinden yarın devam edecek.

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