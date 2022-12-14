İmamoğlu hakkındaki kesin karar İstinaf aşamasında belli olacak

İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki kararı değerlendiren avukat Celal Ülgen, sürecin İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesinde ilerleyeceğini belirtti. Cezanın 5 yılın altında olması nedeniyle Yargıtay yolunun kapalı olduğunu vurgulayan Ülgen, karara ilişkin itiraz başvurusunun ardından en az 6 aylık bir istinaf süreci olduğunu ifade etti.

Avukat Ülgen, "İstinaf mahkemesi yeniden delil toplayabilir, yeniden yargılama yapabilir. Mahkemenin böyle bir hükmü onamasının olanağı yok. Ancak yine buradan da bir onama çıkabilir. Süre açısından Yargıtay yolu kapalı. Sadece istinaf başvurusu hakkı bulunuyor. İstinaf Mahkemesi kesin kararı verecek" dedi.

Avukat Celal Ülgen, kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasağın ve seçilme hakkı engelinin de ceza süresi kadar olduğunu vurguladı. Ülgen, "Ceza süresi bakımından cezaevinde yatması mümkün değil. Kesinleşirse girdi çıktı yapacak" değerlendirmesinde bulundu.