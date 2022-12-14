Dünya Kupası'nda finalin adı: Arjantin - Fransa

2022 Dünya Kupası'nda yarı final müsabakasında Fransa ile Fas, Al Bayt Stadyumu'nda karşılaşırken, kritik maçta Meksikalı hakem Cesar Ramos düdük çaldı. Karşılaşmanın 5. dakikasında Griezmann ile gelişen atakta ceza sahasında topu iyi takip eden Theo Hernandez, şık bir vuruş yaparak Fransa'yı 1-0 öne geçiren golü attı. Golün ardından karşılıklı ataklar gelişirken, Fransızlar 17. dakikada bir kez daha gole yaklaştı; Oliver Giroud'un şutu direğe çarparak dışarı gitti. Beşiktaş forması giyen ve mücadele öncesi sakatlığı bulunmasına rağmen 11'de sahaya çıkan Romain Saiss 21. dakikada yerini Amallah'a bıraktı.

Mücadele dozunun yüksek olduğu 2. yarıda Fas Milli Takımı, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. 77. dakikada Fransız yıldız Mbappe'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı şutta savunmaya çarpan topu arka direkte Randal Kolo filelere gönderdi.

Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Horozlar, 18 Aralık Pazar günü oynanacak büyük finalde Arjantin'in rakibi oldu. Fas ise 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak 3.'lük maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.