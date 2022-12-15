Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 11:15, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 11:35
Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri F.S, Y.Ö, M.G, B.S. ve H.A.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen terör örgütü mensupları, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız