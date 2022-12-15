Bursa'da kiracı daireyi boşaltması için 'gürültü tacizi' yapan ev sahibinden şikayetçi oldu

MEB'den kayıt dışındaki öğrencilere yakın takip
MEB'den kayıt dışındaki öğrencilere yakın takip
%0 Faizli 10.000 TL!
%0 Faizli 10.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor
Benzine bu gece zam geliyor
Benzine bu gece zam geliyor
Başkent'te FETÖ'nün sivil yapılanmasından 14 kişiye gözaltı
Başkent'te FETÖ'nün sivil yapılanmasından 14 kişiye gözaltı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na mesaj: 16 milyona hizmet etmeye devam
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na mesaj: 16 milyona hizmet etmeye devam
İstismar davasında K.İ. ve Y.Z.G. adliyeye sevk edildi
İstismar davasında K.İ. ve Y.Z.G. adliyeye sevk edildi
Sel mağduru seracı, zammı yapan aracı
Sel mağduru seracı, zammı yapan aracı
2023'te gıdaya en fazla yüzde 20 zam bekleniyor
2023'te gıdaya en fazla yüzde 20 zam bekleniyor
Türkiye'nin sunduğu 'sıfır atık' kararı BM'de kabul edildi
Türkiye'nin sunduğu 'sıfır atık' kararı BM'de kabul edildi
İmamoğlu hakkındaki kesin karar İstinaf'ta belli olacak
İmamoğlu hakkındaki kesin karar İstinaf'ta belli olacak
'Zeytinliklerde madenciliğe izin' torba kanun teklifinden çıkarıldı
'Zeytinliklerde madenciliğe izin' torba kanun teklifinden çıkarıldı
FED faizi 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltti
FED faizi 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltti
Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu hakkındaki karara ilk değerlendirme
Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu hakkındaki karara ilk değerlendirme
MSB açıktan işçi alımı kura sonuç duyurusu yayımladı
MSB açıktan işçi alımı kura sonuç duyurusu yayımladı
HSK'da yeni atamalar
HSK'da yeni atamalar
Türkiye'de ilk: Gezici öğretmen uygulaması o ilde başladı
Türkiye'de ilk: Gezici öğretmen uygulaması o ilde başladı
İmamoğlu'nun yargılandığı 'YSK üyelerine hakaret' davasında karar
İmamoğlu'nun yargılandığı 'YSK üyelerine hakaret' davasında karar
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Türk-İş Genel Sekreteri: Herhangi bir rakam konuşulmadı
Türk-İş Genel Sekreteri: Herhangi bir rakam konuşulmadı
'Yemek kartları marketlerde kullanılmayacak' iddiası yalanlandı
'Yemek kartları marketlerde kullanılmayacak' iddiası yalanlandı
'MERNİS'ten veriler sızdırıldı' iddiasına açıklama
'MERNİS'ten veriler sızdırıldı' iddiasına açıklama
Yenilenmiş cep telefonu alınır mı?
Yenilenmiş cep telefonu alınır mı?
'Usulsüz sağlık raporu' hazırlayan, biri kamu görevlisi 6 gözaltı
'Usulsüz sağlık raporu' hazırlayan, biri kamu görevlisi 6 gözaltı
Doğru olmayan 'istismar' iddiasını yazan kişi gözaltına alındı
Doğru olmayan 'istismar' iddiasını yazan kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
Çalışma Bakanı Bilgin'den 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması
Çalışma Bakanı Bilgin'den 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması
Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'referandum' iddiasına yalanlama
Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'referandum' iddiasına yalanlama
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: 4 enfeksiyona karşı 'dörtlü' koruma
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: 4 enfeksiyona karşı 'dörtlü' koruma
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bursa'da kiracı daireyi boşaltması için 'gürültü tacizi' yapan ev sahibinden şikayetçi oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde ev sahibi tarafından daireyi boşaltması için gürültü yapılarak, müzik çalınarak taciz edilen kiracı, polise başvurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 11:20, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 11:36
Yazdır
Bursa'da kiracı daireyi boşaltması için 'gürültü tacizi' yapan ev sahibinden şikayetçi oldu

Yeşil Cami Mahallesi Büke Sokağı'nda iki katlı evin alt katında eşi ve yaşları küçük 4 çocuğuyla ikamet eden Nusret Durmaz, üst katındaki ev sahibi Tenzile B'den şikayetçi oldu.

Durmaz, AA muhabirine, iki yıl önce taşındıkları evin sahibinin, kendilerinden aldığı kiradan fazla ücret verecek birisini bulup kendilerini evden çıkarmak istediğini söyledi.

Tenzile B'nin özellikle akşamları tencere tavayla ve yere bir şeyler vurarak gürültü yaptığını, baca deliğinden alt kata yüksek sesle müzik açıp dinlettiğini anlatan Durmaz, şöyle konuştu:

"Bir aydır gerçekten zor şeyler geçirdik. Yaşlı olduğu için çok sabrettik, sonuçta hepimizi annesi babası var ama bu teyze de bunu çok kullandı ve bize bir insanın bir insana yapmaması gereken şeyler yaptı. Benim adıma bir problem yok ama çocuklarım rahatsız oldu, akşamları uyuyamadılar, korktular. Biz de bir şey yapamadık. Yapabileceğimiz tek şey polise şikayette bulunmak. Biz de bunu yaptık. Onlar da sağ olsunlar ilgilendiler ama bizim sıkıntımız bir aydır bu şekilde devam ediyor."

Durmaz, iki yıldır kirayı aksatmadığını, ev sahibiyle bundan önce herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi.

Ev sahibinin, anlaştığı yeni kiracıyı kapılarına getirdiğini öne süren Durmaz, "Güzel bir dille izahını yaptık, bize zaman vermeleri gerektiğini söyledik. Bu süre zarfında ev bulup ayrılabiliriz ama haliyle biz de çalışıyoruz, işlerimiz oluyor. Neticesini bekleyeceğiz." dedi.

- "Müziği koyuyorum, sırf onları rahatsız etmek için"

Tenzile B. ise bu evin kirasıyla geçimini sağladığını belirtti.

Kiracısından zam yapmasını istediğinde 650 liradan 1000 liraya yükselttiğini, parayı bankaya yatırdığını anlatan Tenzile B, "Müziği koyuyorum, sırf onları rahatsız etmek için. Ben de onun eline bakıyorum. Ben evimde oturmasını istemiyorum. Bana bir saygısı yok. Bulsun ev, çıksın. Ben istemiyorum artık bunları. Kulağım ağır işitiyor, çalsın dursun. Sadece amaç o, rahatsız etmek." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Mardin'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Mardin'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Kütahya'da silahla vurulmuş bulunan tır şoförünün ölümü araştırılıyor
Kütahya'da silahla vurulmuş bulunan tır şoförünün ölümü araştırılıyor
'Rüşvet' soruşturmasında eski başkan Hazinedar dahil şüpheliler adliyede
'Rüşvet' soruşturmasında eski başkan Hazinedar dahil şüpheliler adliyede
Konya'da otoparkta şüpheli ölüm! Cansız bedeni arka koltukta bulundu
Konya'da otoparkta şüpheli ölüm! Cansız bedeni arka koltukta bulundu
Sel mağduru seracı, zammı yapan aracı
Sel mağduru seracı, zammı yapan aracı
Uşak'ta işçileri taşıyan midibüs TIR'a çarptı: Onlarca yaralı var
Uşak'ta işçileri taşıyan midibüs TIR'a çarptı: Onlarca yaralı var

Bu Habere Tepkiniz

Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 14/10/2015 tarih ve 29502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 35. maddesinin 2. fıkrası ile bu madde kapsamında davacı hakkında tesis edilen "beş yıl süre ile hiçbir taslak ders kitabı veya eğitim aracının inceleme ve değerlendirmeye alınmayacağına" ilişkin işlemin iptali istemine ilişkin davada son noktayı koydu.
Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Bakanlığına 1200 personel alınacak

Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Bakanlığına 1200 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi sosyal medyadan personel alım haberi müjdesini paylaştı.
Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Memurlara ödenen alt sınır aylığında hangi derece/kademe esas alınmaktadır?

Memurlara ödenen alt sınır aylığında hangi derece/kademe esas alınmaktadır?

Emekli bir memurun alabileceği en düşük aylık ödeme sistemi sosyal güvenlik hukukunda yer alır ve Sosyal Güvenlik Kurumu kanunda yer alan hüküm gereği, hak sahiplerine en az ödeyeceği aylığı hesap eder.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversite, araştırma görevlisi ilanını güncelledi

Üniversite, araştırma görevlisi ilanını güncelledi

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İç Mimarlık mezunlarına yönelik olarak araştırma görevlisi ilanında güncelleme yaptı!
Hukuk aykırı atama kazanılmış hak sayılmaz

Hukuk aykırı atama kazanılmış hak sayılmaz

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanlığında itfaiye çavuşu olarak görev yapan davacı tarafından eri kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
'Akademik Teşvik Sistemi'nde bürokrasiyi azaltıcı düzenleme beklentisi

'Akademik Teşvik Sistemi'nde bürokrasiyi azaltıcı düzenleme beklentisi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından yaklaşan akademik teşvik ödeneği süreçleri öncesi bürokrasiyi azaltıcı düzenlemeler için güzel haberler bekleniyor.
Etrafına 'önemli bir adamım, yukarılarda çok tanıdığım' var izlenimi veren imam meslekten atıldı

Etrafına 'önemli bir adamım, yukarılarda çok tanıdığım' var izlenimi veren imam meslekten atıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, imam-hatip olarak görev yapan davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca meslekten atılması işlemine açılan davayı sonuçlandırıldı.
Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bir Dernekleri Federasyonu tarafından Milli Eğitim Bakanlığının iki işlemine karşı açılan davayı yetkisizlik nedeni ile reddeden Daire kararlarını onadı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak

Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci kez bir araya gelecek. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
En etkili yağ yakan 7 bitki çayı!

En etkili yağ yakan 7 bitki çayı!

Peki metabolizma hızlandırıcı ve yağ yakımını hızlandıran bitki çayları neler? En etkili yağ yakan 7 bitki çayı...