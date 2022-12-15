TBMM Genel Kurulunda 2023 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 14/10/2015 tarih ve 29502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 35. maddesinin 2. fıkrası ile bu madde kapsamında davacı hakkında tesis edilen "beş yıl süre ile hiçbir taslak ders kitabı veya eğitim aracının inceleme ve değerlendirmeye alınmayacağına" ilişkin işlemin iptali istemine ilişkin davada son noktayı koydu.