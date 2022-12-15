TBMM Genel Kurulunda 2023 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 11:41, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 11:43
TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplanan Genel Kurulda, bütçe teklifinin maddelerinin görüşmeleri tamamlanacak ve daha sonra 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçilecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız