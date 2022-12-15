Kadın seçmen ne diyor? ...ORC araştırma sonuçları yayımlandı
ORC araştırma şirketi kadın seçmenlere, yapılacak seçimde hangi partiyi destekleyeceklerini sordu. İşte anket şirketinin sonuçları:
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 12:58, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 13:09
"Kadın seçmenlerin oy tercihleri" .Ak Parti %27,2 .İyi Parti %23,0 .Chp %21,6 .Kararsız %11,5 Araştırma 08-13 Aralık 2022 tarihleri arasında 35 ilde, yaşları 17 ile 65 arasında değişen 2160 kadın seçmenle, yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız