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'Yürekli yargıçlarımız var. Biz o yargıçlarımıza, hakimlerimize güveniyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararıyla ilgili İstinaf ve Yargıtay'a gidileceğini belirterek "Hala bu ülkede hakkın, hukukun ne olduğunu bilen, hukukun üstünlüğü çerçevesinde karar veren namuslu ve yürekli yargıçlarımız var. Biz o yargıçlarımıza, hakimlerimize güveniyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 13:40, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 13:33
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'Yürekli yargıçlarımız var. Biz o yargıçlarımıza, hakimlerimize güveniyoruz'

Kılıçdaroğlu, Halk TV'de canlı yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına ilişkin soruları yanıtladı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İmamoğlu'na benzer bir tabloyla karşılaştığını, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na da siyasi yasak getirildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sanıyorlar ki biz bu yasakları getirirsek Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri geri adım atar. Asla ve asla zalimin karşısında yarım santim, bir milim dahi geri adım atmayacağız. Tam tersine, inadına inadına, demokrasiyi bütün kurallarıyla bu ülkeye getirmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

İmamoğlu'nun söyleminin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunun tutanaklarda ye aldığını, konunun YSK'yle ilgisi olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun cezalandırılmak ve CHP'nin elinin kolunun bağlanmak istendiğini savundu.

Kılıçdaroğlu, karara üzülüp üzülmediğinin sorulması üzerine, demokrasi ve ülke adına üzüldüğünü, olayın bir kişi değil, demokrasi, insan hakları, milli iradeye darbe vurma olayı olduğunu ifade etti.

- "Kararın onanacağı şeklinde bir düşünceye sahip değilim"

İstinaf ve Yargıtay yolunun açık olduğunun hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Evet, gidilecek. Hala bu ülkede hakkın, hukukun ne olduğunu bilen, hukukun üstünlüğü çerçevesinde karar veren namuslu ve yürekli yargıçlarımız var. Biz o yargıçlarımıza, hakimlerimize güveniyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Karar İstinaf'tan, Yargıtay'dan döner mi?" sorusuna, "Efendim niye dönmesin, eğer bu ülkede adalet varsa bir şekilde dönecektir bu. Ne demek dönmez? Yani eğer gerçekten de ülkede adaletin zerreciği kalmışsa bunun dönmesi lazım. Bu kadar açık, bu kadar net." yanıtını verdi.

"Karar İstinaf'ta, Yargıtay'da onanırsa, İBB'de İmamoğlu'nun yerine AK Parti'li bir isim gelirse ne yapacaksınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Kararın onanacağı şeklinde bir düşünceye sahip değilim. Bu ülkenin namuslu hakimleri, yargıçları var. Bu adaletsizliğe 'Dur' diyeceklerdir. Eğer bir parça zerre kadar adalet, ahlak, erdem, fazilet duygusu kalmışsa onu reddetmeleri gerekiyor. Beklentimiz o." ifadelerini kullandı.

Kararın dün açıklanacağını tahmin etmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Davanın bu şekilde sonuçlanacağını tahmin ediyor muydunuz?" sorusunu, "Emin olun, hayır. Niçin? Yargıcın tutanaklara geçen 'Bu ifade Soylu'ya yönelik söylenmiştir.' diye bir ifadesi var. Duruşma tutanaklarına geçen bu ifade üzerine ne beklersiniz? Beraat beklersiniz, bu kadar basit." diye cevapladı.

- Altılı masanın liderlerinin Saraçhane'de bir araya gelmesi

Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Almanya'dayken kendisini arayıp olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini ve İmamoğlu'na destek için yanına gideceğini söylediğini aktardı.

Altılı masanın liderlerinin Saraçhane'de bir araya gelmesine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'e biz yarın bir miting yapalım. Yine Saraçhane'de olsun diye. Onun üzerine anladığım kadarıyla diğer liderler de duyarlılıklarını gösterdiler. O çerçevede bugün saat 16.00'da Saraçhane'de İstanbullularla beraber olacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Sayın (Meral) Akşener sizi aradı mı?" sorunu ise "Hayır" diye yanıtladı.

"Bu karar siyaseten hangi sonuçları üretecek?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"85 milyon yurttaş, oy kullanacak yurttaşlar demokrasinin ayaklarının altından kaydığını görüyorlar. Dolayısıyla altı lideri buluşturan aslında demokrasi özlemi. Daha sağlıklı ve daha tutarlı bir anayasa özlemi, altı lideri buluşturan bu. Biz o nedenle önce anayasa değişikliğinden başladık. Bu olay bize, altı liderin daha sıkı sıkıya, kol kola, omu omuza yürümeleri için önemli bir ivme kazandırır. Seçimle gelen seçimle gitmeli, seçimle gelen darbeyle gitmemeli. Bu ülke darbelerden çok çekti. Açıkça bir darbe bu. 'Sen kim oluyorsun da İstanbullulara hizmet ediyorsun?' diyor. 'Hizmeti bana edeceksin. Ne söylersem ona uyacaksın. Uyumazsan bak bir mahkeme kararıyla seni hem siyasi yasaklı hem de belediye başkanlığından alacağım.' diye bir tehdit var bunun içinde."

- Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, altılı masanın bir sonraki toplantısının ne zaman yapılacağının sorulması üzerine, toplantıyı Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde yapacaklarını, Davutoğlu'nun liderler turunu sürdürdüğünü söyledi.

"Adayı ne zaman konuşacaksınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Hükümet programı dediğimiz gerçek metnin ortaya çıkması, bu metnin kamuoyuyla paylaşılması lazım. Çünkü bu ortaya çıktıktan sonra altı lider aynı şeyi seslendireceğiz. Arkasında işte bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası var. O yol haritası üzerinde de görüşmeler şu anda devam ediyor. Onu da yine altı lider netleştirdikten sonra hangi süre içinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz, geçerken nasıl çalışacağız, hangi kararları nasıl alacağız, bununla ilgili çalışmalar da var."

Mahkemenin İmamoğlu'na ilişkin mahkumiyet kararının adaylık belirleme sürecini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Yok etkilemez. Şunun için etkilemez, biz öteden beri attığımız her adımın belli bir kararlılıkla ve bilgi birikimi şeklinde ilerlediğini biliyoruz. Yani attığımız her adımda bir tuğla koyuyoruz. Üzerine iki tuğla koyuyoruz. Üzerine üç tuğla koyuyoruz. Acele etmiyoruz. Kararlılıkla ve altı liderin ortak iradesiyle bir metni çıkarmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

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