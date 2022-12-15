Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı 2 terörist hudut karakoluna teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 15:22, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 15:05
MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız